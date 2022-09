Yeny Valdés pide apoyo dentro de Cuba para El Niño y La Verdad: "Dónde están los músicos"

La cantante cubana Yeny Valdés, exintegrante de la Orquesta Los Van Van, pidió a los músicos el apoyo dentro de Cuba para Emilio Frías (El Niño), director de la agrupación "El Niño y La Verdad" quien recientemente fue censurado en un concierto en La Habana.

"Por favor, hago un llamado a mis seguidores en Cuba para que se mantengan atentos con la situación de Emilio Frías. Si algún colega de música que tenga un poco de dignidad lo puede apoyar, sería hermoso. No lo dejen solo", pidió Yeny.

La censura contra Frías ocurrió en la Casa de la Música de Galiano el sábado, cuando intentó cantar un tema musical de su autoría llamado "Cambio", cuyo estreno en YouTube está previsto para el 16 de septiembre.

Los jefes a cargo del centro nocturno encendieron las luces para interrumpir al artista y sacaron al sonidista de la agrupación fuera del local. Una parte del público gritó insultos contra los funcionarios y contra el gobierno. Emilio Frías afirmó, a micrófono abierto, que esa sería su última presentación en Cuba.

Este episodio causó debate en redes sociales y se temen represalias del Estado cubano contra el artista. Yeny pidió a los músicos en la isla que se unan y que no abandonen a Frías en la actual situación.

El Niño reaccionó con un estremecedor mensaje en Facebook donde advirtió que “un día todo será diferente en Cuba” y que llegará el fin de la “absurda ideología sanguinaria”.

“Un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza reflejada en el calor de un beso”, escribió el cantante en Facebook sin hacer referencia directa al incidente.

Este fin de semana Yeny pidió a Frías que hiciera pública su canción, pues considera que muchos cubanos quieren conocer la letra de "Cambio".

La cantante mantiene una postura frontal contra el régimen cubano. A finales de agosto publicó un duro mensaje en el que aseguró que no sigue ideologías que prohíban la diversidad de criterios.

“No creo ni apoyo ideologías que omitan la pluralidad de criterios. Que exijan a un pueblo por más de sesenta años sacrificios. No somos ratones de laboratorio. Los niños y los ancianos son sagrados. No me sirven las justificaciones. Me avergüenza reconocer que lo que somos, lo hemos permitido”, expresó.