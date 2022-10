Cubadebate despide a periodista deportivo que criticó al comisionado de béisbol

El medio oficialista Cubadebate canceló el contrato del periodista deportivo Boris Luis Cabrera Acosta, uno de los reporteros que había criticado al comisionado nacional de béisbol Juan Reinaldo Pérez Pardo, por mentir en televisión nacional.

“Quiero decirle a los lectores que me han preguntado, que ya no colaboraré más con Cubadebate porque mi contrato allí fue cerrado”, informó este miércoles el periodista en su página de Facebook.

Facebook / Boris Luis Cabrera Acosta

Aunque Cabrera Acosta no quiso aclarar los motivos de su despido, dio a entender que está relacionado con la polémica en que varios periodistas oficialistas se vieron envueltos, luego de criticar públicamente al comisionado, y posteriormente ser excluidos de una conferencia de prensa por parte de la Federación Cubana de Béisbol.

“Sobre los motivos que me fueron dados prefiero no hablar, al final es una decisión de la dirección de ese sitio y no vale la pena defensas estériles ni fomentar shows mediáticos. Si hago esta publicación es porque siempre le he dado a la comunicación la importancia que merece y no puedo simplemente desaparecer de allí por la puerta trasera sin darle una explicación a esos que me han seguido en sus páginas durante más de cuatro años”, comentó.

Cabrera Acosta sacó pecho sobre su labor mientras fue colaborador del medio oficialista, en la que “los resúmenes de los partidos de los campeonatos domésticos, y el seguimiento a nuestro equipo nacional en los torneos internacionales, jamás faltaron.”

“Fueron más de 1600 días escribiendo de esa pasión nuestra con mis propios recursos, y a pesar de enfermedades, compromisos familiares, malas conexiones, y apagones, me las arreglé para que los textos siempre estuvieran ahí con la inmediatez que se merecen los lectores”, afirmó.

Además, aseguró que continuará trabajando “desde mi trinchera en Tribuna de La Habana, un medio donde siempre he recibido un gran apoyo y se comprende, como diría nuestro Héroe Nacional José Martí, que la crítica es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella.”

A inicios de octubre, Cabrera Acosta, junto a Joel García, Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González, fueron excluidos de la conferencia de prensa ofrecida por la Dirección Nacional del Beisbol Cubano y la firma Teammate.

Según una publicación del usuario de Facebook Alejandro Díaz Álvarez, la exclusión de la conferencia se debió a “alguna medida punitiva del organismo rector del béisbol a estos periodistas” por haber criticado los problemas organizativos que retrasaron el inicio de la I Liga Élite del beisbol cubano.

En la citada conferencia, el presidente de Teammate Sport International, Alessandro Tommasi, y el CEO de esa compañía, Rafael Llames, explicaron los motivos de la no llegada de la totalidad de los uniformes que estaba encargada a su empresa, lo que causó la posposición del inicio de la Liga Élite.

Estos reporteros de los medios oficiales Prensa Latina, Trabajadores, Cubadebate y Juventud Rebelde “criticaron de forma constructiva la situación creada con la suspensión temporal de la mencionada serie por no contar con la indumentaria para su comienzo a pesar de que el Comisionado de la CNB y Presidente FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, asegurara en Mesa Redonda que los mismos se encontraban en Cuba”, aseguró Díaz Álvarez.

En un artículo publicado por esos días en Cubadebate, Joel García, uno de los periodistas excluidos de la conferencia de prensa, que parece no haber corrido la misma suerte que Cabrera Acosta, arremetió contra el directivo Pérez Pardo por haber informado “a la opinión pública que todos los aseguramientos estaban listos para el 8 de octubre.”

“¿Es tan difícil razonar que al margen de todos los problemas reales de emigración de peloteros, falta de recursos, necesidad de actualización de nuestros entrenadores, etc., lo más imperdonable es la falta de credibilidad provocada por este episodio?”, cuestionó García.

La primera edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano arrancó el pasado sábado, con un retraso de 15 días con respecto a la fecha prevista, a “la no llegada de una parte imprescindible de los uniformes concebidos para los equipos”, según dio a conocer la Comisión Nacional de ese deporte.