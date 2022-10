Hospitales de Villa Clara ingresaron 40 niños con dengue durante el verano

Al menos 40 niños residentes en Villa Clara necesitaron ingreso hospitalario entre junio y agosto de este año al enfermar de dengue y afortunadamente ninguno falleció.

La Dra. Norma Gómez García, especialista de II Grado en Pediatría, aseveró que de ese total de menores de edad, solo a dos fue necesario ingresarlos en Terapia Intensiva.

Las autoridades sanitarias de la provincia decidieron ingresar a todos los pacientes pediátricos con dengue, ya sea en hospitales o centros de aislamiento, explicó la experta al periódico oficialista Vanguardia.

Al igual que el resto del país, en los últimos meses Villa Clara ha reportado un incremento considerable en la cantidad de pacientes con dengue, coincidiendo con los pronósticos matemáticos que aseguraron para octubre una elevada incidencia de la enfermedad.

Las autoridades insisten en prestar atención a los síntomas de los pacientes, sobre todo los menores de edad, y ante cualquier sospecha acudir a un centro sanitario.

"Deben vigilar los comportamientos inusuales del niño, como una mayor irritabilidad, o que duerma más de lo acostumbrado, que experimente un cambio brusco de la temperatura luego de un ascenso de 39 a 40 oC y un descenso apresurado hasta llegar a una hipotermia por debajo de 36 oC, así como el sangrado más profuso ya sea por la nariz o las encías", destacó la doctora Gómez García.

Asimismo, el dolor abdominal intenso, los vómitos incontrolados y las manifestaciones mayoritarias de decaimiento son síntomas de preocupación.

Aunque la funcionaria del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Villa Clara dijo que cuentan con una dotación de camas del servicio de Misceláneas, no abundó en detalles sobre la capacidad de respuesta de la provincia ni el nivel de ocupación que tienen en estos momentos.

Muchos pacientes, a lo largo y ancho del país, han criticado al gobierno por no garantizar medicamentos, especialistas y camas para atender a pacientes con dengue, remitiendo muchos casos a otras instituciones sanitarias.

"Iba al consultorio y eran las diez de la mañana y no aparecía un médico. Decían que el dengue había que pasarlo en la casa. Busqué pastillas en la calle, tomando infusiones que me daba mi familia, porque no había tratamiento para la enfermedad", explicó a la agencia de noticias independiente CubaNet una mujer de Santiago de Cuba que pasó la enfermedad.

En esa provincia del oriente cubano se emitió una alerta por el incremento de casos de dengue en pacientes pediátricos, fundamentalmente en el rango de 11 a 19 años.