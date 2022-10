Dos lesionados tras volcadura de un camión con víveres en Villa Clara

Imagen del accidente Foto © Facebook / AMPP Manicaragua

Un camión ZIL de fabricación rusa cargado de sacos de arroz se volcó este sábado en la provincia de Villa Clara dejando dos personas lesionadas que son atendidas en centros hospitalarios del territorio.

“Ocurrió un accidente en el tramo de Mataguá-Cardoso. Un carro de apoyo de Santa Clara se disponía a trasladar la cuota de la Yaya y sufrió un desperfecto”, informó en sus redes sociales la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua.

Imágenes compartidas en su publicación permiten ver al vehículo volcado, con matrícula B 123914, y la carga desperdigada en la carretera, compuesta al parecer por sacos de arroz provenientes de Viet Nam, según los letreros que llevaban impresos.

“Dos lesionados se atienden en el hospital provincial Arnaldo Milián. La vida del chofer no peligra. Al lugar de los hechos acudieron las máximas autoridades del territorio, directivos provinciales y municipales de Comercio, del MINCIN y del MININT”, indicó la mencionada fuente.

A finales de septiembre, un accidente ocurrido en la Carretera Central de Cuba, también a la altura de la provincia Villa Clara, provocó la colisión de un camión particular y un ómnibus arrendado que viajaba con pasajeros desde Santa Clara a La Habana.

“Sobre las 5:45 am de este sábado un ómnibus arrendado, que cubría el tramo Santa Clara-Habana impactó a un camión particular de la CCS Rubén Martínez Villena en el tramo de la carretera Central en Antón Díaz. Hasta el momento no se reportan fallecidos”, reportó en sus redes sociales el medio oficialista Telecubanacán.

El camión particular involucrado en el accidente es un modelo de vehículo estadounidense (al parecer un Ford) anterior a 1959 que transportaba cajas de plátanos y sacos cuyo contenido no se reveló en la información, pero que parecían víveres. Portaba la matrícula P 033 226 y terminó volcado con toda su carga desparramada sobre el asfalto.

Días antes, un accidente masivo ocurrido en El Piñón, en Santiago de Cuba, dejó una treintena de heridos, de los cuales 15 fueron atendidos en el Hospital Saturnino Lora, según reportó en Facebook la dirección provincial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

El siniestro ocurrió pasadas las 7 de la mañana cuando un camión de pasajeros se volcó tras salirse de la carretera “ante la toma inesperada de su senda por otro vehículo”, según reseñó en Facebook el sitio local "Songo - La Maya piensa".

En el siniestro no hubo fallecidos ni casos críticos, aunque siete de los lesionados fueron reportados de gravedad.

No tuvo la misma suerte uno de los trabajadores de Comunales que falleció a mediados de septiembre luego de que su camión impactara en la madrugada con un ómnibus de la ruta P9 del servicio público, en la intersección de calle 100 y Callejón La Rosa, en el barrio Perla, La Habana.

Utilizados como medios de transporte de pasajeros o mercancías, y sin los mantenimientos ni repuestos adecuados, los accidentes de camiones en Cuba suelen dejar saldos de personas heridas o productos caídos en la vía pública.

Esto último fue lo que sucedió a mediados de septiembre, cuando cientos de botellas de cerveza se rompieron y terminaron esparcidas en la carretera en Villa Clara, luego de que un camión dejara caer parte de su carga.