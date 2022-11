La Diosa junto a Amelia y su esposo Foto © Facebook / La Diosa

La abuela de Amelia Calzadilla ya tiene sangre para su operación, gracias la gestión y ayuda de la cantante La Diosa y su esposo Rey El Mago.

"Pues ya es un hecho, ya la abuelita de Amelia tiene sangre para la operación, quiero agradecer a los donantes por dar este paso, miles de bendiciones para ustedes, tuvimos un día hermoso", contó La Diosa en una publicación de Facebook, junto a una foto con Amelia y su esposo.

Facebook / La Diosa

La cantante dijo que a Amelia la invadió la emoción cuando se encontraron en el hospital y ambas se dieron un abrazo muy fuerte.

"Gracias le doy a su esposo por sostenerla, es una bella persona, me encantó conocerlos a los dos, me encantaron", destacó la artista.

La Diosa dedicó también un agradecimiento especial a su esposo, por apoyarla siempre "en todas mis ocurrencias y proyectos de ayuda" y por hacer hoy de taxista para que la donación de sangre llegara a la abuelita de Amelia lo antes posible.

La intérprete de "No me llores", que con frecuencia ayuda a personas en La Habana que no tienen artículos de primera necesidad o están en busca de algún medicamento, recibió montones de comentarios de agradecimiento de sus seguidores.

Hace pocos días, Amelia Calzadilla –quien se hizo viral el pasado junio por una directa donde denunciaba la crisis en Cuba– pidió ayuda en las redes sociales para su abuela Georgina María Pérez, ingresada en el Hospital Frank País con una cadera fracturada, quien necesita una donación de sangre tipos A- u O- para operarse.

Inmediatamente, La Diosa le ofreció donar su sangre para que la señora pudiera someterse a la cirugía cuanto antes. No obstante, la donación de la cantante no fue aceptada en el hospital porque estuvo fuera del país recientemente, pero se dio entonces a la tarea de encontrar a otros donantes.