Amelia Calzadilla pide ayuda para su abuela: No hay sangre en el hospital para operarla

La cubana Amelia Calzadilla volvió a pedir ayuda para su abuela, quien se encuentra ingresada con una cadera fracturada y necesita una donación de sangre tipos A- o O- para poder operarse.

"En estos momentos se encuentra ingresada en el hospital Frank País. (...) En los estudios clínicos realizados se evidenció que tenía anemia y por tal motivo para poder operarla hubo que transfundirla en el día de ayer, y por su tipo de sangre ahora no contamos con unidades de sangre suficiente para poder llevarla al salón", relató en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Amelia Calzadilla

El viernes, Amelia compartió el caso de su abuela, una anciana de 92 años que se cayó en su casa y se fracturó la cadera, y que no había podido ser llevada al hospital porque no había ninguna ambulancia disponible.

"Pido ayuda por esta vía, donde sé que el alcance del mensaje es mayor, para encontrar dos unidades de sangre de estos tipos y poder operarla a la mayor brevedad posible", dijo la joven este sábado.

Esta madre de tres niños, que se hizo viral en junio pasado gracias a un video en el que denunciaba la crisis en Cuba, salió al paso a quienes la acusaron de sensacionalista por acudir a las redes sociales para conseguir un transporte adecuado en el que trasladar a su abuela.

"Mi intención en ese momento que me encontraba sumamente preocupada, no era criticar la gestión administrativa que conlleva a la ausencia de medios para el servicio, pero la solicitud en sí suponía una crítica probada con hechos, y sé que fue por eso que algunos indolentes y prepotentes me atacaron", señaló.

"Gracias a las redes pudimos encontrar a varias personas dispuestas a ayudarnos y finalmente por las condiciones de su vehículo el señor Eduardo Castro con su Cheverolet 56, un tanto espacioso en el fondo, pudimos llevarla al hospital", precisó.

Por último, Amelia subrayó que no le da vergüenza pedir ayuda para una urgencia médica, y si tuviera que hacerlo incluso por algunos de los que hoy la critican, lo haría igualmente.

"Por favor, si pueden ayudarme con la sangre, escriban a mí o mi familia a los números +52845643 +53539299 +58452391 +56583044", concluyó.