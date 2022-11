La Diosa encuentra donantes de sangre para abuela de Amelia Calzadilla

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa, intentó donar sangre para la operación de cadera de la abuela de Amelia Calzadilla, pero no fue aceptada por los funcionarios del hospital porque ha viajado fuera del país recientemente, así que se dio a la tarea de encontrar a otros posibles donantes.

"Bueno mi gente estoy feliz, tenemos cuatro mujeres, una de la Habana Vieja, una de Luyanó, otra del Cerro y otra del Cotorro y un hombre de Bauta. Mañana temprano empiezo el recorrido y esperamos resolver este problema de la abuelita de Amelia. Gracias de ante mano a mis seguidores que no me fallan", dijo La Diosa en Facebook.

La cantante explicó el lunes en una transmisión en directo que hay un grupo de requisitos que debe cumplir un donante de sangre en Cuba. Ella los cumple todos, excepto el de "no haber salido del país en un año".

"Los requisitos para la donación son: ser del grupo y factor A- o en su defecto O-; tener entre 18 y 55 años; no haber tenido COVID-19 en 6 meses; no haber presentado hepatitis o alguna enfermedad transmisible vía sanguínea durante el último año; no haber viajado durante 1 año; no ser diabético y en caso de ser hipertenso estar controlado", entre otros que dijo la cantante.

La Diosa se ocupó de recoger a los donantes de sangre para llevarlos al Hospital Frank País, sito en 51 y 202, en La Lisa antes de las 9:00 am, en ayuna y con el carnet de identidad.

El fin de semana Amelia Calzadilla reiteró una solicitud de ayuda para su abuela que había hecho porque la anciana está ingresada con una fractura de cadera en el mencionado hospital habanero. Necesita una donación de sangre tipos A- o O- para poder operarse.

"En estos momentos se encuentra ingresada en el hospital Frank País. (...) En los estudios clínicos realizados se evidenció que tenía anemia y por tal motivo para poder operarla hubo que transfundirla en el día de ayer, y por su tipo de sangre ahora no contamos con unidades de sangre suficiente para poder llevarla al salón", dijo Amelia en Facebook.

La Diosa reaccionó de inmediato y se presentó ella misma como donante, pero no fue aceptada por sus recientes viajes al exterior. Sin embargo, ella no es mujer que se rinda y lo ha demostrado muchas veces. Tomó sus redes sociales, pidió ayuda y sus seguidores respondieron.

La abuela de Amelia Calzadilla ha recibido apoyo y muchas personas se vuelcan en su ayuda, pero hay otras cubanas que no han corrido con esa suerte.

La degradación del sistema de salud es tal que no alcanzan las reservas de sangre, no hay los insumos médicos necesarios para la atención correcta de los pacientes y específicamente en fracturas de caderas, se han reportado casos en que las personas han quedado encamadas durante días, semanas, y hasta años porque no hay prótesis para operar a los pacientes.