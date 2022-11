César Portillo de la Luz: Centenario de distancia y luces

El centenario de César Portillo de la Luz es una ocasión especial para celebrar la vida y obra de uno de los compositores cubanos más importantes de todos los tiempos. El autor de versos de profundo lirismo, que han traspasado la distancia y el tiempo, hubiese cumplido 100 años este 31 de octubre.

Con motivo de esta celebración, una de las actividades organizadas en Cuba para rememorar su legado es la reedición del álbum El feeling de César Portillo de la Luz -por parte de la discográfica EGREM-, que reúne 15 de sus temas musicales, en su mayoría interpretados por él.

La revista Clave, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), concibió un dossier como homenaje a su impronta. Mientras que, desde este 5 de noviembre, el hotel Habana Libre abrirá un espacio para promover su obra con la participación de jóvenes cantantes.

Nacido en La Habana, en 1922, Portillo de la Luz es una de las figuras que, junto a José Antonio Méndez, Elena Burke, Frank Domínguez y Aida Diestro, entre otros, fundó el filin (del ing. feeling), estilo musical influido por el jazz, que cambió definitivamente la trova tradicional cubana y se convertiría en una reliquia de la música de la isla.

Sus boleros integran las listas de las canciones románticas más famosas. Con solo 24 años, compuso la canción de amor que sería un símbolo del filin y es conocida en el mundo entero: “Contigo en la distancia”.

Existen centenares de versiones e interpretaciones de “Contigo en la distancia”, que nos han llegado a través de ilustres voces como las de Nat King Cole, Pedro Infante, Lucho Gatica, Plácido Domingo, Caetano Veloso, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Ana Belén, María Bethania, Christina Aguilera, Alejandro Fernández, Pablo y Haydée Milanés, Joan Manuel Serrat, entre otros tantos.

La primera grabación del emblemático tema musical fue realizada por el mexicano Fernando Fernández, el 15 de octubre de 1948, con la orquesta de Mario Ruiz Armengol y el trío Los Tres Latinos. Al año siguiente, forma parte de la banda sonora de la película Callejera.

A propósito, la investigadora Rosa Marquetti Torres, en el texto “Contigo en la distancia en el centenario de César Portillo de la Luz”, publicado en su blog Desmemoriados: historias de la música cubana, comenta sobre qué inspiró a Portillo de la Luz a crear uno de los boleros más universales:

“Su obra más famosa, quizás sea el bolero Contigo en la distancia, creado, indudablemente, en estado de gracia, surgida de una gran pasión, cuya inspiración, a pesar de mi reiterada insistencia en las muchas ocasiones que conversamos del tema, Portillo nunca quiso revelar. Prefería explicar el origen —y éxito— del famoso bolero en su narrativa, que apelaba, según decía, a sentimientos y situaciones universales, que cualquiera pudo haber vivido y en la que muchas personas podían verse reflejadas”.

Posteriormente, compuso muchas otras canciones: “Noche cubana”, “Perdido amor”, “Vuelve a vivir”, “Sabrosón” y la también muy exitosa “Tú, mi delirio”.

De incuestionables valores textuales y musicales, sus composiciones demuestran no solo una gran elaboración armónica, sino también una profunda emoción, capaz de conquistar a los más variados públicos, cubanos y foráneos.

Siete décadas de trayectoria artística avalan su quehacer musical como compositor, intérprete, guitarrista e incluso como conferencista y profesor; si bien nunca realizó estudios sistemáticos de música.

Al respecto, Portillo de la Luz dijo: “Yo no me alegro de no haber estudiado música de una manera sistemática, pero, así mismo, considero que ha sido una suerte que yo tuviera que intuir mucho para poder hacer mi música, porque creo que lo que define a un artista es su capacidad de intuición para resolver los problemas imprevistos que le plantea un proyecto de creación”.

César Portillo de la Luz fue condecorado en Cuba con la Orden Félix Varela y recibió diversos premios y homenajes tanto dentro como fuera de la isla. Falleció en La Habana, el 4 de mayo de 2013, a los 90 años.