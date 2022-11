Niurka Marcos y Juan Vidal, ¿se separan?

Niurka Marcos y Juan Vidal Foto © Instagram / Niurka Marcos y Juan Vidal

Después de varios meses de puro amor todo parece indicar que la cubana Niurka Marcos y el dominicano Juan Vidal han puesto fin a su relación.

Fue la propia vedette cubana quien hizo saltar las alarmas luego de publicar un video en Instagram que habla de los “cinco tipos de personas que arruinarán tu vida”.

El primero de ellos es el convenido y según el audio que utiliza Niurka se trata de esos que “solo te aman tanto como puedan usarte”. Sin embargo, no fueron las palabras lo que más sorprendió, sino el hecho de que cuando se escuchan aparecen fotos de la actriz junto a Juan Vidal.

“Fuetazo a la anaconda que trae el combo completo”, escribió la también cantante junto a la publicación, utilizando el apodo que en más de una ocasión utilizó para llamar al Míster República Dominicana.

En sus historias de Instagram, Niurka no ha parado de publicar contenidos que hablan de rupturas amorosas, y de la mujer que al parecer está perdiendo Juan Vidal.

Captura Instagram / Niurka Marcos

Captura Instagram / Niurka Marcos

Las primeras sospechas de un conflicto entre la pareja surgieron hace unos días cuando la cubana bloqueó en Instagram a su novio.

Ante las preguntas de la prensa, Niurka dijo que ella lo bloqueó en la red social porque se molestó con él, discutieron y le dijo “next, porque así soy yo”.

No obstante, en ese momento la cubana no confirmó la ruptura pero sí dijo, como especie de ultimátum, que ambos tenían una conversación pendiente: “Hay que sentarnos a hablar y si no tenemos esa conversación obvio next y no pasa nada”.

Niurka y Vidal comenzaron su relación en "La Casa de los Famosos 2" y hasta hace pocas semanas compartían con frecuencia muchos de sus momentos de amor en las redes sociales.

El pasado septiembre viajaron juntos a Machu Picchu donde se comprometieron tras un momento muy lindo y romántico que Vidal preparó para ella.

Después del compromiso anunciaron incluso que tenían pensado casarse antes de que concluyera el año, pero ahora todo parece haber quedado atrás.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.