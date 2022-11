Don Francisco, a Bad Bunny por no responder sus llamadas: "Te olvidaste que te llevé por primera vez a la televisión"

La vida de Bad Bunny ha dado un giro de 180 grados en los últimos seis años. Fue en 2016 cuando el artista puertorriqueño comenzó a hacerse un hueco en la industria y desde entonces su ascenso ha sido vertiginoso. Sus canciones suenan en todo el mundo, todos los temas que lanza son hits y es el artista latino más escuchado a nivel global.

Pero a pesar de estar en su mejor momento a nivel profesional, hay quienes todavía recuerdan sus inicios y cómo le apoyaron cuando todavía estaba haciéndose un nombre en la música. Ese es el caso del presentador Don Francisco, quien le entrevistó en 2018.

En una reciente charla que tuvo el presentador chileno en televisión, recordó que fue el primero en llevar al Conejo Malo a la televisión. "Cuando hablen con Bad Bunny díganle que yo fui el primero que lo llevó a la televisión, y nunca más he podido hablar con él", dijo el conductor, que aseguró que trató de ponerse en contacto con él vía telefónica sin éxito.

"Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije, bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice 'oye Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión", añadió.

A pesar de este reclamo que le hizo el conductor, solo tuvo buenas palabras para él al recordar aquella entrevista que le concedió hace cuatro años.

"Fue muy simpático. Tiene una personalidad muy distinta a la que muestra. Él viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en los supermercados, y ahí fue que lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado", comentó Don Francisco sobre el intérprete de "Safaera".

