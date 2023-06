Don Francisco recibe tres récords Guinness

El popular presentador de televisión Don Francisco recibió tres récords Guinness relacionados con su labor profesional y su extensa carrera.

Los reconocimientos le fueron entregados en el programa mañanero “Despierta América”, donde se pudo ver al famoso comunicador emocionado.

"Me siento muy honrado de tener tres títulos de Guinness World Records. Este es el resultado de muchos años de trabajo, dedicación y perseverancia", dijo.

Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, tiene 82 años, es orígenes judíos, pero nació en Chile y desarrolló su carrera como comunicador fundamentalmente en Estados Unidos, donde se estableció desde 1986.

Ha trabajado como presentador de programas de televisión por más de 60 años. Guinness World Records reconoció su trayectoria y destacó su disciplina, perseverancia y trabajo diario.

Le entregaron dos títulos de récords personales y uno para su más conocido show. El primero es como presentador de programas de televisión (de variedades) de más edad.

El segundo es por la carrera profesional más larga como presentador de programas de televisión (de variedades), que ha sido de 60 años 277 días.

Sábado Gigante, show que siempre fue conducido por Don Francisco, recibió el récord como programa de televisión (de variedades) de mayor duración presentado por el mismo animador. Estuvo 53 años y 42 días al aire.

El programa se estrenó el 8 de agosto de 1962 en el canal 13 de Chile. Sin embargo, su final fue en Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2015.

Este show de televisión fue transmitido por varios años en la cadena Univisión. Don Francisco logró una gran y fiel audiencia de latinos que disfrutaron con este espacio de entretenimiento.

¿Cómo surge el personaje de Don Francisco?

Kreutzberger ha contado que su personaje surgió tras hacer una imitación de un hombre judío alemán que vivía en Chile y no sabía hablar bien en español. Lo interpretaba en el club cultural Macabí en un “stand up comedy” en los inicios de su carrera y para su sorpresa terminó acompañándolo por siempre.

“La perseverancia es la que me permitió saltar todos estos diferentes obstáculos que tuve desde el comienzo. El primer obstáculo fue a la octava semana que empecé a trabajar en 1962; me echaron. Sin embargo, a la novena semana me retomaron”, contó el presentador.

Kreutzberger atesora importantes premios como la Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood (2001), la Medalla Papal Benemerenti otorgada por el Papa Juan Pablo II (2002), el Premio Emmy (2005), así como su incorporación al Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en Estados Unidos (2012).

El legado del comunicador también quedó registrado en las páginas de la nueva edición del libro de Guinness World Records 2024 que se presentará en octubre en América Latina.