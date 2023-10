Don Francisco: “Me encantaría conocer Cuba”

El popular presentador de televisión Don Francisco dijo que le encantaría conocer Cuba a donde nunca viajó por respeto a la comunidad del exilio en Miami.

“Es el único país que no conozco. Y no viajé a Cuba porque en Miami hay una comunidad cubana muy grande que tiene sus propios problemas y dolores y no quise influir nunca en eso. Nunca me metí en nada político. Ni aquí, ni allá, ni en Estado Unidos, ni sobre Cuba ni sobre ninguna parte”, dijo el chileno de 82 años en una entrevista concedida a El País.

Sin embargo, a la leyenda de la televisión latina en EE. UU. le encantaría acompañar en su regreso a exiliados cubanos.

“Ahora último no he tenido la oportunidad, pero me encantaría conocer Cuba. Creo que la conozco más que ningún país sin haber ido. La conozco a través de cientos de historias. Mi sueño era un día ir a Cuba con 10 personas que se hayan ido 50 años atrás y volver a los lugares donde fueron niños, donde fueron a la escuela, donde dieron el primer beso”, comentó.

Don Francisco se mantiene activo con un espacio en la cadena CNN, su labor benéfica para ayudar a los niños y jóvenes con discapacidad motora; y muy pronto estrenará un podcast.

En junio pasado, recibió tres récords Guinness relacionados con su labor profesional y su extensa carrera.

Los reconocimientos le fueron entregados en el programa mañanero “Despierta América”, donde se pudo ver al famoso comunicador emocionado.

Le entregaron dos títulos de récords personales y uno para su más conocido show. El primero es como presentador de programas de televisión (de variedades) de más edad.

El segundo es por la carrera profesional más larga como presentador de programas de televisión (de variedades), que ha sido de 60 años 277 días.

Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, tiene 82 años, es orígenes judíos, pero nació en Chile y desarrolló su carrera como comunicador fundamentalmente en Estados Unidos, donde se estableció desde 1986.

Sábado Gigante, show que siempre fue conducido por Don Francisco, recibió el récord como programa de televisión (de variedades) de mayor duración presentado por el mismo animador. Estuvo 53 años y 42 días al aire.