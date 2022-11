Almuerzo en la Universidad de Matanzas: Solo arroz con frijoles

Bandeja de arroz con frijoles en comedor de Universidad de Matanzas Foto © Mario César Fiallo Díaz / Facebook

Un estudiante de periodismo de la Universidad de Matanzas denunció la crisis de la alimentación del centro, donde los alumnos solo comieron arroz con frijoles.

Mario César Fiallo Díaz compartió en su muro de Facebook una imagen de la bandeja en la que solo hay un poco de arroz mezclado con frijoles negros.

"Imagínese usted: un martes, inicio de semana, mediodía, universidad de Matanzas; obviamente uno va a almorzar al comedor. Y qué recibe uno en ese comedor. Arroz y frijoles. Ya, no hay más. Surprise: no hay plato fuerte", afirmó.

Captura de Facebook / Mario César Fiallo Díaz

Mario César, nacido en el municipio de Martí, señaló que su intención no es criticar, y que está consciente, como todos los cubanos, de que en las becas se pasa trabajo, calor y la comida está mala.

"Y uno no está buscando culpables, porque es bien sabido que eso es bastante difícil de encontrar. Pero una explicación, solo eso, uno no pide más. Yo con eso me siento satisfecho. Pero no, te echan la comida en la bandeja y ya. Es lo que hay", subrayó.

El joven subrayó que la única opción que le queda son los quioscos de los cuentapropistas, a los que no todos pueden acceder, debido a sus altos precios, y que pasan hambre en la universidad.

También recordó el décimo congreso de la FEU de su universidad de Matanzas, celebrado en septiembre pasado, en el que "todos sabemos qué se comió y qué se bebió y a dónde se fue".

"No se puede analizar el daño que hace el calor en un sitio con aire acondicionado. Todo el mundo sabe que en esa universidad no existe una seguridad sólida, que no hay luces en sus calles o terrenos, que hay problemas de agua y problemas de infraestructura", detalló.

Por último, acerca del tema del almuerzo, concluyó diciendo que solo quiso comentar la situación.

"Hay un problema. Y nadie te dice cuál es. Y nadie te dice cómo es. Y nadie te dice qué se está haciendo para solucionarlo. En fin, hay que sembrar huevos", recalcó.

La denuncia de Mario César recibió el apoyo de Yirmara Torres Hernández, presidenta de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), quien fue su profesora el año anterior.

"Mario suelta esto en Facebook. Y ahora habrá quienes digan que este no es el espacio. Imagino que querrán sancionarlo y quizás... No. Nada de eso va a suceder. La inteligencia debe prevalecer. Y no podemos seguir matando al mensajero, ni botando el sofá", dijo.

Captura de Facebook / Yirmara Torres Hernández

Acerca de la foto de la bandeja, señaló que es fea y dolorosa, pero muestra la realidad.

"¿Qué hace más daño, que exista o que se publique? Porque de existir, existe y duele. En Cuba seguimos pensando que si existe y no se publica es como si no pasara. Por pensar así hubo un 11 de julio y hay recurrentes protestas en muchos lugares de Cuba. Seguimos escondiendo la basura debajo de la alfombra", aseguró.

Yirmara Torres hizo un llamado a los medios de prensa públicos a divulgar problemas como este, porque ello muestra que hay un reconocimiento del problema, y se ayuda a visibilizarlo, en aras de que los responsables respondan y den una solución.

"Reconocer el problema es el primer paso para empezar a resolverlo. ¿O vamos a seguir aparentando que todo está bien? Todas esas preocupaciones de Mario son también las mías", expresó.