Así se grabó "Monotonía", la bomba musical de Shakira y Ozuna que está arrasando

Shakira ha querido hacerles un regalo muy especial a sus fans al compartir el "detrás de cámaras" de su videoclip "Monotonía", su más reciente éxito musical junto al cantante puertorriqueño Ozuna.

El tema de bachata que une por primera vez a la colombiana y al boricua se ha convertido en todo un fenómeno musical. En tan solo dos semanas, su producción audiovisual supera los 80 millones de reproducciones en Youtube.

Ahora, tras el impacto que ha tenido la canción que habla de desamor y estaría inspirada en la ruptura de Shaki con Gerard Piqué, la de Barranquilla nos adentra en el set de grabación y nos invita a ver cómo se vivió el trabajo tras las cámaras.

Fue a través de su canal de Youtube donde la polifacética artista de 45 años ha lanzado el Official Behind the Scenes Video, donde podemos verla junto al Negrito de Ojos Claros en pleno proceso de rodaje.

Imágenes en las que muestran el encuentro en el set entre los dos artistas, cómo ultimaron los detalles para que todo se viese perfecto en el videoclip y también el alboroto que había en las calles de Manresa (Barcelona), localización de la grabación del vídeo oficial.

Las reacciones a este "detrás de cámaras" no han tardado en llegar y son muchos los seguidores de la intérprete de "Te felicito" que la han felicitado por su trabajo en esta producción.

"Eso es lo que hace una verdadera artista, trasmitir", "Qué producción bonita, la estas rompiendo como siempre", "Me encanta el desempeño y el profesionalismo de Shakira, aquí se demuestra que detrás del video oficial hay un gran trabajo duro y constante", son algunos de los comentarios que se leen.

