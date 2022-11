Chocolate tiene nuevo amor y ya se tatuó su nombre

Ya sabemos que Chocolate MC no pierde tiempo en el amor, pero si su tórrido romance con La Menor parecía rápido, el reguetonero se ha superado.

Esta vez, desde dentro de la cárcel, el Rey de los Reparteros comenzó a dar señales de que tenía una nueva relación, pero a poquísimos días de su liberación, el artista despejó cualquier duda.

En un video en sus redes sociales el intérprete de "Bajanda" mostró que, donde antes se había tatuado el nombre real de La Menor, Dainerys Díaz, ahora tiene un nuevo dibujo que borró cualquier rastro de su ex.

Tatuaje anterior de Chocolate

Sin embargo, lo más sorprendente es que el artista dejó el tatuaje de reina que formaba parte del diseño anterior y, debajo, se tatuó el nombre de perfil de la chica con la que se rumoraba tenía una nueva relación a juzgar por su mención en algunas publicaciones desde la cárcel: @sheyla_richelys.

Con esto, Chocolate dejó claro no solo que La Menor, con quien estuvo a punto de darse el "sí, quiero" el pasado 14 de octubre, forma parte de su pasado y que el reparto tiene nueva reina.

Estando en prisión, Chocolate publicó una historia donde etiquetaba a Sheyla y le agradecía por "estar ahí cuando lo necesité"; una publicación que poco después borró de sus redes.

Sheyla Richelys / Instagram

Chocolate pasó varias semanas en la cárcel luego de que su expareja Dainerys Díaz, con la que se comprometió en tiempo récord, llamara a la policía porque él estaba muy alterado y la amenazó durante una discusión que tuvieron después de su separación. El cantante tenía una orden de arresto activa por incumplir la fianza del caso de violencia doméstica que tiene pendiente en el condado de Monroe, a donde fue trasladado tras ser arrestado en Tampa.

Estando en prisión, coincidió una entrevista al programa La Eskina Kaliente, en la que lamentó las malas decisiones que ha tomado y la mala suerte que tiene en el amor.

"Verdaderamente, yo he tomado tremenda cantidad de malas decisiones y yo no tengo suerte. Yo me puedo reír y puedo dar tremendo cuero, pero yo ya no aguanto más, yo no soy de hierro, y todas estas cosas que me pasan a mí una detrás de la otra, tengo una mala suerte, yo con esa mujer lo único que hice fue ser otro hombre diferente", dijo el reguetonero con la voz llorosa.

