Chocolate habla desde prisión: "He tomado tremenda cantidad de malas decisiones"

Chocolate MC, que se encuentra preso desde el pasado sábado, dijo desde la prisión que lleva mucho tiempo tomando malas decisiones en su vida y que no tiene suerte en el amor.

El cantante ofreció una entrevista telefónica al programa de YouTube La Eskina Kaliente, en el cual el día antes su expareja Dayneris Díaz, conocida como La Menor, contó que los planes de boda y la relación habían terminado y que había sido ella quien llamó a la policía el pasado sábado porque Chocolate "estaba muy alterado, me estaba amenazando".

"Verdaderamente, yo he tomado tremenda cantidad de malas decisiones y yo no tengo suerte", dijo Chocolate con la voz quebrada y muy afectado. "Yo me puedo reír y puedo dar tremendo cuero, pero yo ya no aguanto más, yo no soy de hierro, y todas estas cosas que me pasan a mí una detrás de la otra, tengo una mala suerte, yo con esa mujer lo único que hice fue ser otro hombre diferente".

Chocolate contó que desde el principio de la relación, la joven le estaba pidiendo que le pagara la renta y le diera dinero.

"Yo me sorprendí y dije '¿qué es esto?'. Empezaron a pasar cosas y fue caminando todo y me di cuenta de que todo era puro interés", dijo el artista.

Sobre la ruptura y la llamada a la policía, el cantante contó que ella ya se había ido y regresó en el carro y le mostró que estaba llamando al 911. Él comenzó a tocarle en el parabrisas y "se rompió", mientras ella asegura que él estaba fuera de sí, golpeando el cristal hasta que se rompió, y por eso decidió llamar a la policía porque se sentía en peligro, sobre todo por el historial de violencia del artista.

Chocolate aclaró que ninguno de los cinco cargos que aparecen en su ficha son el motivo de su detención actual. Los tres cargos del condado de Monroe por violencia doméstica pertenecen al caso de su ex Cynthia Cortés y la conducción sin licencia es del accidente que tuvo en Tampa.

