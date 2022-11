El Taiger viaja a Cuba a ver a su abuela enferma: "Cuida de tu gente que si no eres tú no es nadie"

El reguetonero cubano El Taiger voló de urgencia a La Habana tras enterarse que su abuela estaba mal y la habían ingresado en el Hospital Calixto García.

El artista contó en un post en Instagram que su abuela llevaba una semana sin querer comer, ni siquiera tomar café y que estaba "cabizbaja". Nadie de la familia le había dicho hasta que la tuvieron que llevar para el hospital y un amigo le avisó.

"Paré mi álbum, metí tres trapos en una maleta y aterricé en La Habana sin decir ji. Llegué al hospital cuando ya estaba en la sala de ingreso, desde que me vio sé que le vino el alma al cuerpo", contó El Taiger.

El reguetonero inmediatamente la cargó para sacarla del hospital y le dijeron que no podían permitirle que se la llevara por temas de protocolo, pero él se la llevó por su cuenta.

"Respondí '¿tú y quién más tiene cojones para meterse?' Salí con ella del brazo y la traje conmigo. Aquí en esta foto ya le había dado de comer y bañar y parece otra persona. Antes que me la maten ustedes, los mato yo a ustedes decía para dentro de mí mientras le daba su puré", escribió el artista junto a la foto.

"La vejez es triste y la tristeza es una enfermedad que no hay medicina que la cure y no hay mayor cura que tener a tu familia en tus manos. Cuida de tu gente que si no eres tú no es nadie. Estoy aquí para los míos, ¿quiénes son ustedes para criticarme?", espetó el cantante.

Después de la polémica que desencadenó su viaje a Cuba en mayo, El Taiger regresó a la isla a inicios de agosto para pasar tiempo con su familia, en especial sus hijos y su abuela.

En esa visita, el artista compartió un video en el que se le ve dándole la comida a su abuela y besándola en la cabeza.

