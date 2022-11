Periodista Jorge Enrique Rodríguez se enfrenta a policía durante detención ilegal en La Habana

El periodista independiente cubano, Jorge Enrique Rodríguez Camejo, se enfrentó a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que trató de impedirle salir de su casa y detenerlo sin orden judicial.

En una directa de sus redes sociales, el escritor relató el incidente ocurrido este lunes, cuando dos agentes de la PNR trataron de retenerlo en su casa y, ante su negativa, quisieron llevarle detenido a la estación de policía sin una orden judicial.

“Este negro que está aquí nadie lo tranca en el gao, soy hijo de esas calles y soy un hombre que no quiere que ningún otro lo mangonée”, dijo el periodista, exigiendo respeto a sus derechos y denunciando directamente a la Seguridad del Estado cubana por sus ilegales prácticas represivas.

La situación, según Rodríguez Camejo, se tornó violenta y derivó en una pelea entre el periodista y uno de los agentes. A resultas de la misma, el agente amenazó al periodista de acusarlo de resistencia.

Indignado con la situación, el periodista avisó a la Seguridad del Estado que la próxima vez que quieran detenerlo, lo hagan con una orden judicial y según establecen las propias leyes del régimen. El periodista independiente recordó a los represores que nunca ha rehuido presentarse a los interrogatorios y citaciones que le han hecho.

“Yo voy a seguir saliendo”, terminó diciendo el periodista, reivindicando su derecho a la libre circulación y su voluntad de enfrentar las arbitrariedades del régimen. “No me traigas más a los del bikini azul, conmigo es con boinas negras”, dijo Rodríguez Camejo en su peculiar estilo retórico, que aúna el discurso marginal cubano con el de sus raíces artísticas e intelectuales.

Tras su directa, el periodista fue detenido violentamente por represores de civil y policías, y estuvo más de cuatro horas en paradero desconocido, según denunció Diario de Cuba (DDC), medio con el que Rodríguez Camejo colabora.

“Me llevaron para la unidad de Marianao. Todo es por mis publicaciones y mis directas en las redes sociales. Me dicen que las cosas que digo son mentiras. Les repetí que si me probaban que yo miento dejo de hacer las directas. Les dije que ellos no se llevan a los que dicen mentiras, se llevan a los que decimos la verdad, porque les quema”, relató a DDC.

Blanco habitual de amenazas y detenciones y un constante hostigamiento, Rodríguez Camejo ha denunciado sistemáticamente las prácticas represivas del régimen cubano, que incluyen multas, cortes de telefonía móvil y datos.

A mediados de julio, el periodista fue citado por el régimen cubano luego de anunciar que no enviaría a su hijo de 16 años al Servicio Militar. Tras este hecho, decidió acudir a la reunión en lugar del joven para informar que se negaba a dejarlo formar parte de ese ejercicio, que es obligatorio por un año.

Una vez allí, le recordó a la capitana del Comité Militar del Reparto Eléctrico de La Habana que funcionarios cubanos dijeron ante la Organización de Naciones Unidas en mayo último que el Servicio Militar no era obligatorio en la isla.

"Los hijos de ellos no van al #ServicioMilitar, van a paseos en yates y a playas paradisíacas", expresó Rodríguez Camejo, quien posteó fotos con su hijo "para recordarme a mí mismo lo que este régimen [ni absolutamente nada en este mundo] podrá quitarme jamás: El amor incondicional, e infinitamente desgarrador, que siento por mi príncipe".

Además de su trabajo como periodista independiente, activista por los derechos humanos y feminista, el cubano de 49 años es también integrante del equipo del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), que coordina la artista plástica y activista por la democracia, Tania Bruguera.

En el pasado ha sido víctima de presuntos cargos de "desacato", "atentado" y "resistencia a la autoridad" como causas de la detención. En una de sus detenciones, en las que llegó a estar en el conocido como “Vivac”, el periodista fue acusado de "desobediencia".