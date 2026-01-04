Entre la esperanza y el miedo: El debate cubano por la captura de Maduro y los bombardeos en Venezuela

Vídeos relacionados:

Ver más

La noticia del ataque a Venezuela y la salida forzada de Nicolás Maduro del poder desató una oleada de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla.

En redes sociales, especialmente en Facebook, se multiplicaron las opiniones encontradas desde quienes sienten alivio por el fin de un dictador aliado del castrismo, hasta quienes advierten con angustia que ninguna bomba puede traer democracia.

Para muchos cubanos marcados por décadas de autoritarismo, el primer impulso fue emocional. La caída de Maduro fue leída como una grieta en un bloque de poder que también integran Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Vladimir Putin.

Algunos celebraron lo ocurrido con ironía y sarcasmo, convencidos de que la retórica antiimperialista del chavismo y del régimen cubano volvió a quedar desnuda ante la falta de una respuesta real. En esos mensajes aparece una mezcla de desahogo y revancha simbólica, alimentada por años de exilio, pobreza y promesas rotas.

“Maduro ha sido una de las peores caricaturas de dictador que ha producido Hispanoamérica”, escribió el intelectual cubano José Manuel González Rubines, quien calificó su salida del poder como “una buena noticia”. Sin embargo, en el mismo mensaje dejó clara su preocupación por el método: “Que su salida se haya producido mediante una operación militar de una potencia extranjera no lo es”.

Esa ambivalencia se repitió en muchos comentarios. Para algunos cubanos, el bombardeo reavivó viejos temores históricos. El humorista Ulises Toirac fue tajante: “No. No aplaudo ninguna invasión. Ni la de Ucrania, ni la de Venezuela. Ninguna. Paga la gente los ideales de los políticos”.

Lo más leído hoy:

En la misma línea, el escritor Jorge Fernández Era advirtió que “no puede dársele brillo a la bota que un día puede aplastarte”, al comparar lo ocurrido con otros episodios de violencia celebrada a posteriori.

Pero no todos miraron el hecho desde el mismo ángulo. En medio del cansancio acumulado por décadas de autoritarismo, hubo cubanos que defendieron la intervención como una salida extrema frente a regímenes que no abandonan el poder por vías pacíficas.

“La democracia no empieza con elecciones: empieza con la extirpación del dictador”, escribió Nora Núñez, quien recordó que en sistemas totalitarios “el derrumbe rara vez ocurre sin fuerza externa o sin violencia”.

El espejo cubano apareció una y otra vez en el debate. Desde La Habana, la artista LaSai Dela Vida compartió la imagen de una esquina derrumbada y lanzó una reflexión que resonó con fuerza: “A Cuba no le han lanzado un misil y parece que está en guerra con sus dirigentes”. Para ella, la violencia no comienza con una bomba, sino “cuando un pueblo cae sin que se noten los ataques silenciosos año tras año”.

También hubo quienes celebraron lo ocurrido sin matices, con sarcasmo y desahogo. “Finalmente llegó ese día en que los faroles de Nicolás Maduro, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel fueron apagados”, escribió Jorge Enrique Rodríguez, convencido de que el respaldo de Moscú y La Habana quedó reducido a “ladridos que nunca muerden”.

Otros, en cambio, llamaron a la cautela. El periodista José Raúl Gallego recordó que el poder real del chavismo sigue intacto y que “las dictaduras de ADN castrista no sueltan el poder, se aferran y ganan tiempo”. A su juicio, si el mal “no se arranca de raíz, tiende a mutar o a reproducirse”.

Entre el miedo a la guerra y el hartazgo frente a las dictaduras, el debate dejó al descubierto una verdad incómoda: para los cubanos, Venezuela no es solo una noticia internacional, sino un reflejo de sus propias heridas, expectativas y dilemas.

Como escribió uno de los usuarios, “la libertad que alguien te concede no es verdadera libertad”, pero la pregunta que sigue sin respuesta es cuánto dolor cuesta alcanzarla.