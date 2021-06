Seguridad del Estado "desaparece" al periodista Jorge Enrique Rodríguez

Periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Foto © Facebook Jorge Enrique Rodríguez

El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo fue detenido por la Seguridad del Estado en Cuba y está desaparecido desde la tarde del jueves.

"Amaneció el día siguiente. Jorge Enrique Rodríguez aún no aparece... Fue detenido mientras asistía al juicio de uno de los casos que siguió como periodista. Un caso muy feo de violación de una niña... Y no puedo evitar que me surja la pregunta: Si se está juzgando a varios violadores de una menor, y se llevan del público, que asistía como espectador, detenido a Jorgito, en este caso específico... ¿Qué rayos es lo que está defendiendo la Seguridad del Estado?", se preguntó la cubana Aurora Oliva Martín, amiga del periodista

Rodríguez además de trabajar para Diario de Cuba, es integrante del equipo del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR). Tania Bruguera, directora de la institución, denunció el arresto del periodista y exigió a la Seguridad del Estado su liberación inmediata.

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho también denunció la desaparición de Rodríguez. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales en el que advierte a la Seguridad del Estado que "no juegue con candela".

"Voy a explicar una cosita, Jorge Enrique Rodríguez es mi hermano, mi yunta, mi ecobio, como quieran llamarlo. Traten que aparezca Jorgito; ustedes saben que yo me vuelvo loca y me da el Osá rapidísimo. No jueguen con candela que bien saben que yo soy un punto incomodísimo. ¡Ya saben!", dijo Valdés en Facebook.

La periodista independiente María Matienzo también denunció la detención arbitraria y desaparición de Rodríguez. "La Seguridad del Estado se llevó a Jorge Enrique Rodríguez a las 2 de la tarde. Se desconoce su paradero!", dijo en Facebook.

Rodríguez se disponía a cubrir el juicio de un caso al que da seguimiento desde el pasado año. El Estado cubano ha demorado 10 meses la presentación del juicio contra seis hombres presuntamente implicados en la agresión sexual a una niña de 13 años, en septiembre del 2020.

A inicios de junio se informó que se celebraría la audiencia en La Habana, el 17 de junio, a las 10 a.m., en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo. Cleida García Díaz, madre de la menor, dijo que durante el proceso de investigación le informaron que la petición fiscal, deberá estar sobre los 25 años de cárcel para los implicados.

"Yo no espero menos", dijo García. "Dejé claro que, de no ser así, volveré a apelar y denunciar en las redes sociales, porque mi hija tiene que obtener justicia", dijo la madre de la víctima.