Seguridad del Estado busca desterrar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez

El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo denunció que está siendo amenazado por la Seguridad del Estado para que abandone Cuba.

“Lo mismo que quieren imponer a todo el mundo: el destierro o que uno mismo recurra al auto destierro. Y entonces, las amenazas son esas, amenazando a uno de que o se va o, de lo contrario, aquí no va a tener vida que es literalmente lo que, al menos a mí, me dijeron, que no iba a tener vida mientras estuviera aquí adentro. Y esa es la idea. Pero yo no voy a pactar ese tipo de negociación con ellos, ni esa ni ninguna otra”, declaró Rodríguez a Radio Televisión Martí.

El pasado 31 de diciembre, Rodríguez Camejo compartió en sus redes un mensaje de fin de año en que pidió la libertad de los presos políticos.

“No olvidemos que vivimos en una isla cárcel... y los presos no celebran su condena”, enfatizó.

Blanco habitual de amenazas, detenciones y un constante hostigamiento, el escritor y reportero de Diario de Cuba ha denunciado sistemáticamente las prácticas represivas del régimen cubano, que incluyen multas, cortes de telefonía móvil y datos.

En noviembre del pasado año, Rodríguez Camejo se enfrentó a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que trató de impedirle salir de su casa y detenerlo sin orden judicial.

En una directa de sus redes sociales, el escritor relató el incidente ocurrido cuando dos agentes de la PNR trataron de retenerlo en su casa y, ante su negativa, quisieron llevarle detenido a la estación de policía sin una orden judicial.

“Este negro que está aquí nadie lo tranca en el gao, soy hijo de esas calles y soy un hombre que no quiere que ningún otro lo mangonée”, dijo el periodista, exigiendo respeto a sus derechos y denunciando directamente a la Seguridad del Estado cubana por sus ilegales prácticas represivas.

A mediados de julio, el periodista fue citado por el régimen cubano luego de anunciar que no enviaría a su hijo de 16 años al Servicio Militar. Tras este hecho, decidió acudir a la reunión en lugar del joven para informar que se negaba a dejarlo formar parte de ese ejercicio, que es obliga Además de su trabajo como periodista independiente, activista por los derechos humanos y feminista, el cubano de 49 años es también integrante del equipo del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), que coordina la artista plástica y activista por la democracia, Tania Bruguera.

En el pasado ha sido víctima de presuntos cargos de “desacato”, “atentado” y “resistencia a la autoridad” como causas de la detención. En una de sus detenciones, en las que llegó a estar en el conocido como Vivac, el periodista fue acusado de “desobediencia”.