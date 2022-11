VIRAL: Cocodrilo se da un baño de mar en una playa de Florida

Un cocodrilo americano (alligator) fue captado en días recientes dándose un baño de mar en aguas de una playa de Florida. La usuaria de TikTok que compartió el video dijo que encontró al reptil entre Sebastian Inlet y el Museo Mel Fisher, en el condado de Brevard.

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales en los últimos días, se ve al cocodrilo permanecer un rato inmóvil en la orilla mientras las olas le baten contra el cuerpo.

No obstante, en otro momento del clip se puede ver cómo el animal entra al agua dispuesto a darse un chapuzón.

“Este avistamiento de un cocodrilo en Sebastian, Florida, muy al norte de la zona en la que viven, es algo muy raro porque los cocodrilos americanos se encuentran desde la costa norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe hasta México. En Estados Unidos, solo en el extremo sur de Florida existe población de estos reptiles”, escribió sobre el incidente la Comisión de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre de Florida (FWC).

De acuerdo con la citada fuente, los cocodrilos americanos tienen una mayor tolerancia al agua salada, pero suelen ser tímidos y solitarios, por lo que es poco probable que sean vistos en la playa.

Tanto en Tik Tok como en Facebook, el cocodrilo playero ha generados cientos de comentarios.

“¡Los cocodrilos me asustan mucho más que los tiburones! No deberían estar en el mar”; “Creo que se saldrá con la suya y tendrá la playa para él solo hasta que decida irse”; “Por eso me gusta ir de vacaciones a las montañas”, comentaron algunos internautas.

En junio de 2019 bañistas de una playa en Jacksonville se llevaron un gran susto cuando detectaron que en el agua había un cocodrilo. En ese caso las personas que estaban dentro del mar fueron mandadas a salir de manera inmediata, y varios salvavidas de conjunto con miembros de la FWC se movilizaron para sacar al animal.

Florida es habitat natural del cocodrilo americano. Cada año entre abril y junio, durante el periodo de apareamiento del cocodrilo americano, el FWC suele dar algunos consejos para coexistir de forma segura con esa especie.

Entre las recomendaciones está no alimentarlos ni tirar a la basura desechos frescos de pescados, nadar únicamente en áreas designadas y solo durante el día, así como amarrar a las mascotas con correa en lugares lejanos al agua, para evitar que los cocodrilos las confundan con sus presas.

El cocodrilo americano suele ser un gran espectáculo para quienes visitan el sur de Florida. Los residentes en el estado están relativamente acostumbrados a encontrarlos, aunque para algunos continúa siendo un reto para la convivencia.

Desde finales de los años 80, momento en que el cocodrilo americano fue incluido en el listado de especies en peligro de extinción por la caza indiscriminada, la especie ha ido ganando cada vez más terreno en Florida gracias a políticas de protección implementadas para evitar su desaparición.