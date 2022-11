¿Guiño a Tokischa? Madonna sube vídeo bebiendo agua de un plato para perros

Madonna vuelve a acaparar la atención de los cibernautas. En esta ocasión el revuelo lo ha causado con un vídeo en el que aparece bebiendo agua de un plato para perros. Unas imágenes que están corriendo como la pólvora en las redes sociales, donde más de uno ha calificado esta acción de "vergonzosa".

El audiovisual de la Reina del Pop recoge varias imágenes y vídeos en los que podemos ver a la artista posando provocativamente con una blusa verde y un short sobre una moto y en diferentes estancias. Sin embargo, ha sido la escena en la que aparece lamiendo agua de un plato de perros la que más impresión ha causado.

Al ver estas imágenes de la intérprete de "La Isla Bonita" es inevitable acordarse de otra artista que suele beber agua de un plato de perros en sus conciertos. Sí, hablamos de Tokischa, la artista dominicana es cercana a Madonna y juntas lanzaron una colaboración hace pocos meses.

Aunque no sabemos que ha motivado a Madonna a posar de esta manera, podría ser que la cantante quisiese hacerle un guiño a su amiga, con la que además ha protagonizado varios momentazos este año como el beso que se dieron en un escenario de Nueva York. Por no hablar de todas las muestras de complicidad que han derrochado, incluido el videoclip del remix de "Hung Up", donde aparecen de lo más provocativas.

"Tenemos una amistad, estamos relacionadas, creando música, colaborando. Y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta. Yo le agrado, yo le gusto. Y tenemos una buena conexión", contó la intérprete de "Combi Versace" en septiembre sobre su relación con Madonna.

"Eso es bonito. Estamos teniendo un momento dulce. Me encanta como artista, como persona y como mujer también", agregó Tokischa.

