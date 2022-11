Rosalía habla de su relación con Rauw Alejandro y sus planes de ser mamá

Rosalía está atravesando un momento profesional muy dulce. Tras el exitoso lanzamiento de su álbum Motomami, la cantante española se embarcó en una gira mundial que la ha llevado por escenarios de todo el mundo. Pero más allá de su carrera, su vida personal también está en un punto muy bonito para ella por su romance con el cantante Rauw Alejandro.

La relación entre los artistas va viento en popa. Incluso juntos se compraron una espectacular mansión en Barcelona este año como muestra de lo sólida que es su unión como pareja. En sus redes sociales, los gestos de cariño son constantes. Pero, ¿qué pensará la intérprete de "Con Altura" sobre la idea de ser madre?

A esta pregunta respondió la cantante en una entrevista que concedió a Primer Impacto, donde dejó claro que no es algo que de momento entre en sus planes respondiendo con "eso es algo que en el futuro se verá". Sin embargo, tiene muy claro que le gustaría tener muchos hijos.

"Sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría", comentó.

Su relación con Rauw Alejandro

Durante la entrevista televisada, Rosalía también habló sobre el dueño de su corazón después de que le sonase el móvil con una llamada de él en plena charla. Aprovechado la interrupción, el periodista le preguntó sobre cómo maneja tener una relación con otro artista.

"No es fácil porque su agenda también es complicadísima, pero yo creo que siempre encontramos la manera, siempre encontramos la forma, yo creo que cuando no es él viajando para donde yo estoy, soy yo viajando para donde está él", explicó.

Otra de sus normas en su relación es que cuando se toman unos días para estar juntos, no trabajan. Pero eso no significa que no se involucren en los proyectos del otro. "Siempre me encanta saber qué piensa, igual que él siempre me pregunta, ya sea en el estudio o a nivel visual o lo que sea, porque para mí al final la opinión de mi madre, de mi hermana, de Rauw. Son opiniones de peso", dijo.

