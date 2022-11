Viejas trampas castristas acechan a Biden

La intención del presidente Joe Biden de avanzar gradualmente en el deshielo en las relaciones bilaterales acabará estrellándose contra viejas trampas castristas, diseñadas para ganar tiempo y engañar al adversario político más rentable que tuvo la extinta revolución cubana.

La Habana no ha tardado en meterle la segunda galleta a Biden; aprovechando la visita de Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La casta verde oliva y enguayaberada -que no se atrevió a mandar una lanchita como las de Regla y Casablanca a Miami, mientras gobernó Donald Trump- no tiene interés real en normalizar las relaciones con Estados Unidos ni en ratificar los pactos de derechos políticos y civiles de Naciones Unidas, sino seguir enredando la pita y ganar tiempo, una vez que ha conseguido extender la militarización de la economía a los sectores cuentapropista y cooperativo, donde ex oficiales del FARINT son los nuevos gatos con botas.

En la primavera de 2016; Raúl Castro Ruz paró en seco las reformas estructurales y acudió a la fórmula salomónica de argüir que el new deal carecía de consenso entre la dirigencia; sugiriendo que la reflexión del comandante en jefe, sobre el "hermano Obama", torpedeaba cualquier voluntad reformista.

El general de ejército mentía como un bellaco -su cargo más duradero en el clan familiar y en la estructura de Birán, S. A.- porque, desde un año antes, sabía que 4,900,000 cubanos; es decir, el 42% de la población, eran desafectos al decadente castrismo; tras ordenar al Ministerio del Interior (MININT) que evaluara el impacto interno del restablecimiento de las relaciones bilaterales, incluidos sus estamentos militares.

El cálculo se estableció a partir de variables operativas y multiplicando "conservadoramente" por tres a 1,300,000 cubanos identificados claramente como "desafectos" por la Seguridad del Estado, a los que sumaron el millón de ciudadanos en trámites para emigrar defintivamente, según datos de un oficial jubilado del MININT que participó en la contabilidad represiva y rehusó ser identificado porque aun vive en Cuba.

La fórmula fue establecer una familia desafecta tipo, integrada por un matrimonio con un solo hijo; y luego se añadió el millón que ya había presentado ante Inmigración su solicitud de salida definitiva, explicó.

Varios órganos especializados del MININT (PNR, DTI, Prisiones, Bomberos, Inmigración, Comando Antiterrorista, Menores, Logística, Cuadros, etcétera, etc) realizaron y remitieron a la Contrainteligencia (CI), sus análisis, para que lo agregaran al suyo, sintetizara la evaluación global, y la elevara al alto mando.

La cifra de descontentos podría ser mayor porque la CI, en su evaluación del impacto político e ideológico de la normalización con Estados Unidos, descartó a los cubanos opuestos públicamente al tardocastrismo, dirigentes y miembros públicos de organizaciones "contrarrevolucionarias" y -usando datos operativos y técnicas informáticas- definió y evaluó las siguientes categorías operativas para su investigación:

a) Cubanos que, durante años, usaron el correo postal para optar al bombo de visados estadounidenses y; que por diferentes motivos, aún permanecían en el país y los llamados "excluidos", devueltos por Estados Unidos, en cumplimiento de acuerdos migratorios bilaterales.

Inmigración facilitó los datos de todos los cubanos con "intenciones migratorias", abanico que incluyó, además, las siguientes categorías:

1.- Cubanos con planes de emigrar ilegalmente, aunque nunca lo consiguieron y los que manifestaban "ideas" para escapar, pero sin plan concreto alguno.

2.- Cubanos en fase activa de planificación y búsqueda de recursos para irse del país.

3.- Cubanos que viajaban -sistemáticamente- a diferentes países y los que tenían Permiso de Residencia en el Exterior (PRE).

b) Cubanos clasificados como PIOs (Personas de Interés Operativo), en todas los ámbitos de la sociedad cubana.

c) Cubanos ex reclusos por delitos contra la Seguridad del Estado.

d) Cubanos encartados en expedientes investigativos que afectan a la Seguridad del Estado, y sus simpatizantes.

e) Cubanos críticos de los principales dirigentes castristas.

f) Líderes religiosos y de asociaciones fraternales "legales e ilegales" y los miembros de sus congregaciones.

g) Escritores, periodistas y artistas abiertamente contrarios y/o apáticos al tardocastrismo. Y los cubanos vigilados por leer literatura y publicaciones "sospechosas".

h) Cubanos vigilados por haber sido descubiertos en intentos de deserción de misiones en el extranjero y salidas ilegales.

i) Cubanos destituidos por decisión del partido comunista y/o sancionados judicialmente, por supuesta corrupción.

j) Radioaficionados con vínculos amistosos con colegas extranjeros en el exterior, y oyentes de Radio Martí y de emisoras capitalistas.

k) Cubanos ex reclusos y reclusos con condenas mayores de 5 años de privación de libertad.

l) Cubanos clasificados como delincuentes comunes, incluyendo malversadores, ladrones, matarifes ilegales, traficantes, y jineteros.

m) Cubanos que habitaban en hogares disfuncionales y con conductas "desviadas".

n) Cubanos que se negaron a brindar sus casas como nichos operativos a la Seguridad del Estado. (Informe encargado a Antiterrorismo)

ñ) Cubanos que pidieron sus bajas de los mermados partido y la juventud comunistas y que son vigilados por la sección 24 de la CI.

La evaluación del MININT concluyó que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tendría consecuencias "muy negativas" para el tardocastrismo, que asistía a una "creciente desideologización" de la sociedad cubana, incluidos oficiales del FARINT y sus familiares.

Las alarmas más inquietantes fueron la influencia del programa pueblo a pueblo y el surgimiento y consolidación de una sociedad civil minoritaria, pero próspera, independiente y perturbadora, hasta el extremo de colocar en la mirilla a los cuentapropistas; ordenando Raúl Castro militarizar el sector, con jubilados de las FAR y el MININT; presentándolos ante Estados Unidos y Europa, como venerables emprendedores; con opciones de ser subvencionados por entidades y gobiernos extranjeros.

Posteriormente, el informe -hasta ahora secreto- se vio reforzado, por los partes diarios de la CI sobre el impacto de la visita de Barack Obama en los cubanos, con especial incidencia en los segmentos más empobrecidos por el comunismo de compadres.

Tantos años engañando al pueblo sobre la verdadera situación de los negros en Estados Unidos y cabildeando con Panteras Negras, Martin Luther King, Ángela Davis, Jesse Jackson y acogiendo y protegiendo a prófugos de la justicia estadounidense se vinieron abajo, cuando el primer mandatario negro del Norte revuelto y brutal que kukuxclanea, bajó del jumbo Air Force One, protegiendo a su esposa e hijas con un paraguas, de la lluvia que los recibió en Boyeros.

Cuba se ha deteriorado gravemente desde 2015 hasta la fecha, y una evaluación similar a la realizada entonces, arrojaría datos aún mas letales para el tardocastrismo; pese a que se siente fortalecido en su percepción que la avalancha migratoria contra Estados Unidos le ha salido gratis, y que pronto los recién llegados a la libertad comenzarán a mandar remesas y a visitar sus antiguos CDR y Zonas de la defensa.

Los destierros selectivos y encarcelamientos masivos, a raíz del aldabonazo del 11J, sin consecuencias reales para la dictadura; salvo la rabia y desprecio familiar de las víctimas y sanciones internacionales inoperantes, también acrecienta la percepción de impunidad que exhibe la dictadura más antigua de Occidente; con su habitual mezcla de descaro y cinismo.

Todo esfuerzo de buena voluntad de Biden, e interesados de lobbys, agentes de influencia y gusañeros, por persuadir al viejo caimán para que se haga vegetariano y salude con la cola a niños y ancianos, se estrellarán contra la alergia crónica del castrismo a la libertad y prosperidad; sabiendo que la desaparición del enemigo externo simbólico sería decisivo en el fin de Tía Tata, que jinetea de lo lindo a emigrados y sus rehenes en Cuba.

La vilipendiada y perseguida oposición anticastrista; pese a que cuenta con cubanos valientes y honrados, no acaba de convertirse en alternativa real, que permita a Estados Unidos y Europa apostar por su capacidad política, como recambio del ancien regimen, pues sus agendas no movilizan a una mayoría suficiente, ni siquiera en la emigración y refuerzan -involuntariamente- el falso conflicto Estados Unidos versus Cuba, cuando la pugna real es entre Goliath de Siboney y los David cubanos.

El tardocastrismo continuista, arrecia el bombardeo de baba sin quimbombó en los previos de toda negociación con Estados Unidos y, luego, en la mesa, aparece como sensato deseoso de una normalización, pero dolido porque sigan siendo clasificados como promotores del terrorismo, deban sortear el embargo económico y consternado por esa manía democrática de exigirle respeto a los derechos humanos.

Una vez la incipiente luna de miel acabe en divorcio, La Habana repetirá su aspaviento tradicional de hemos derrotado a la enésima administración norteamericana; mientras los mayorales de la finca, acudirán presurosos a La Rinconada para comentar a su amo: jefe, jodimos al mulato y al blanco; la verdad que usted, como Fidel, es un genio y estos americanos tremendos comemierdas.

Raúl; que se cuida como gallo fino, de la desmesura infantil de sus criados, llamará al ministro de las FAR y, le soltará: Alvarito, redobla la tarea de contención de la Seguridad, que no quiero más revueltas en el gallinero y estar informado de todo; se acaban de ir los muchachos, convencidos de que derrotamos al imperialismo; con lo útil que siempre nos ha resultado, chico, yo te digo a ti...