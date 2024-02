Exembajador de EE.UU. se declarará culpable de espiar para el gobierno de Cuba

El exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, se declarará "culpable" de servir como agente secreto para el gobierno cubano durante cuatro décadas.

Rocha, quien fue embajador de EE.UU. en varios países de Latinoamérica, dijo a un juez federal que admitiría dos cargos federales de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, cargos que conllevan una pena máxima de entre 5 y 10 años de prisión cada uno, según divulgó Associated Press.

A cambio, los fiscales acordaron retirar 13 cargos adicionales por delitos que incluyen fraude electrónico y declaraciones falsas de un total de 15 cargos penales, que podrían resultar en una pena máxima de cárcel de 60 años si es declarado culpable.

El 15 de febrero pasado, Rocha se había declarado ¨no culpable¨ en un escrito presentado donde añadió: "Entiendo plenamente la naturaleza del delito que se me imputa y el derecho a comparecer en la lectura de cargos. Como lo demuestra mi firma a continuación, por la presente renuncio al procesamiento formal y me declaro NO CULPABLE de la acusación"

Rocha fue arrestado en Miami el 1 de diciembre de 2023, tras confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por un espía cubano.

Según la acusación, entre 2022 y 2023, el exdiplomático tuvo tres reuniones grabadas con un agente especial del FBI que se hizo pasar por un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, durante las cuales se refirió constantemente a Estados Unidos como "el enemigo" y admitió que su objetivo durante su tiempo en el Departamento de Estado fue "fortalecer la Revolución" cubana.