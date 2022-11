Lo nuevo de Chambers El Mandatario: "Hace tiempo no se ve"

El cantante y productor musical santiaguero conocido como Chambers El Mandatario volvió a hacer de las suyas con una de sus parodias de canciones infantiles cargadas de humor y ocurrencias para criticar la realidad cubana.

En esta ocasión el artista eligió el tema "Mi burrito sabanero", una canción infantil muy escuchada en la mayoría de los países de Latinoamérica durante la etapa navideña, para dejar claro que hay cosas en Cuba tan sencillas y obvias que hace tanto tiempo no se ven, que probablemente sean los cubanos los que tengan problemas en la vista.

"¡Que nos busquen unos espejuelos! Hace tiempo no se ve nada", escribió junto al video, en el que aparece acompañado por Los Pitchers Gang "descargando en zona".

En el corto pero ingenioso fragmento de canción, Chambers El Mandatario asegura que "en una isla, caballero, el pescado no se ve", mientras los otros corean "no se ve, no se ve".

Así, el cantante da un rápido repaso por la falta de medicamentos, condones, carne de cerdo y res.

El Mandatario se ha dado a conocer en las redes sociales en semanas recientes con sus ocurrentes versiones en rumba de canciones infantiles populares dentro de Cuba con críticas sobre la realidad existente en la isla.

Entre las más populares están la versión de "Pimpón es un muñeco", dedicada a los apagones y a los trabajos que pasan los cubanos por no tener electricidad; y "Estela, granito de canela", que narra la historia de una cocinera que no tiene qué echarle a su cazuela.

