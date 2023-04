Chambers el Mandatario le canta a la falta de combustible en Cuba

El cantante de música urbana conocido como Chambers El Mandatario ha vuelto a la carga, esta vez para arremeter contra la escasez de combustible que atraviesa Cuba.

Chambers tomo esta vez el tema Gasolina, del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, para denunciar lo que sucede en el país, donde la falta de petróleo y gasolina ha creado un caos en el transporte que ya afecta otros sectores prioritarios.

"No hay combustible pa' los carros ni pa' los motores. To' los choferes se vuelven acaparadores. Ahora los precios del transporte son abusadores. Que se preparen que esto cada vez está más duro. Por la mañana cuando salgo a trabajar, ya las paradas me empiezan a sofocar", reza la letra.

"Pregunté el precio de un taxi particular, y hoy yo no voy a trabajar porque: ahora es por gusto la gasolina, porque no hay gasolina. Porque está en falta la gasolina, porque no hay gasolina. Y las paradas están encendías, porque no hay gasolina", concluye.

El cantante y productor de Santiago de Cuba compartió el martes otro video, dedicada a los problemas de salud que sufren los cubanos por la escasez de comida, que en su opinión es la nueva pandemia.

"Ahora en mi casa todo el mundo estamos enfermitos. Dice el médico que eso se cura con unos bistecitos. Sin azúcar ni pa' la hipoglicemia, to' el mundo con anemia, esa es la nueva pandemia", es la nueva creación, que acumula más 14,500 reproducciones.

El Mandatario suele tomar canciones, casi siempre infantiles y convertirlas en rumbas con las critican la crisis del país.

Los apagones, el transporte, el alza de los precios, la falta de alimentos, la emigración o la subida del dólar en el mercado negro, son algunos de los temas que preocupan al cubano de a pie, para hacer de las suyas de una forma original en Internet, donde tiene miles de seguidores.

Recientemente tomó la música de la canción infantil Matandilen para mostrar su "tutorial" a quienes quieren arriesgarse a emprender un negocio privado en Cuba.

"Te voy a enseñar cómo hacer una mipyme. Tienes que tener por lo menos un millón, para sobornar a todo el que te imagines, y puedas importar tu contenedor. Matandilen dilen dilen, saca tu mipyme. Matandilen dile do, paga tu contenedor", dice la canción.

El mes pasado, Chambers dio a conocer En algún lugar del mundo, una parodia del tema En un bosque de la China la chinita se perdió, para arremeter contra la escasez de los alimentos y sus altos precios.

"En algún lugar del mundo el azúcar se extravió / el aceite anda perdido y secuestraron al arroz. / Que alguien me explique, estoy confundido. / Por qué los precios de estos productos tanto han subido. / Comiendo hervido, y sin arroz, / y del azúcar el saborcito se me olvidó. / Vivir así ya me enfermó. / Vivir aquí es con dolor", decía el texto.