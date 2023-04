Tutorial para crear una mipyme en Cuba, por Chambers El Mandatario

El cantante cubano conocido como Chambers El Mandatario enseñó a sus seguidores los pasos para crear una mipyme en el país.

En su última creación, el cantante santiaguero de música urbana tomó la música de la canción infantil "Matandilen" para mostrar su "tutorial" a quienes quieren arriesgarse a emprender un negocio privado en Cuba.

"Te voy a enseñar cómo hacer una mipyme. Tienes que tener por lo menos un millón, para sobornar a todo el que te imagines, y puedas importar tu contenedor. Matandilen dilen dilen, saca tu mipyme. Matandilen dile do, paga tu contenedor", reza la canción.

Esta es la última parodia de un tema infantil que El Mandatario usa para con su humor y creatividad criticar la realidad cubana.

En estas semanas, el también productor musical ha regalado a sus miles de fans nuevas versiones de canciones de niños a modo de rumba, que se han hecho virales en las redes.

En una de ellas, se vale de la música de "Dos Gaticos" para recrear una historia de "amor" entre una joven que está en Cuba que comienza una relación vía Internet con un anciano que está en el extranjero, para que la saque del país.

En otra, toma la melodía de "Meñique se fue a paseo" para contar el caso de un empleado de un banco cubano que roba y se va para Panamá.

El mes pasado, Chambers dio a conocer "En algún lugar del mundo", una parodia del tema "En un bosque de la China" la chinita se perdió, para arremeter contra la escasez de los alimentos y sus altos precios.

"En algún lugar del mundo el azúcar se extravió / el aceite anda perdido y secuestraron al arroz. / Que alguien me explique, estoy confundido. / Por qué los precios de estos productos tanto han subido. / Comiendo hervido, y sin arroz, / y del azúcar el saborcito se me olvidó. / Vivir así ya me enfermó. / Vivir aquí es con dolor", decía el texto.

Una semana antes, dedicó una canción a las dificultades que enfrentan los cubanos para conectarse a Internet.

Los apagones, la escasez de alimentos, el alza de los precios, el valor exorbitante del dólar y la emigración, son algunos de los temas escogidos por el artista para hacer de las suyas las redes.

