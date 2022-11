Asaltan a dos médicos en Cienfuegos

Calle de Cienfuegos Foto © ACN / Modesto Gutiérrez

Al menos dos médicos de Cienfuegos fueron asaltadosrecientemente en la vía pública para arrebatarle con violencia sus pertenencias, entre ellas los teléfonos móviles y una moto eléctrica.

Los sucesos tuvieron lugar en fechas recientes y algunos de los presuntos culpables se encuentran bajo custodia policial, según el periódico oficialista 5 de Septiembre.

Ambos incidentes ocurrieron en el barrio Tulipán y las inmediaciones del parque Imago, de esa ciudad del occidente cubano, y los sospechosos se aprovecharon de la oscuridad de la noche para ejecutar sus planes.

El periódico local no abundó en más detalles sobre los sucesos y reveló que obtuvo estas informaciones con fuentes no oficiales, ya que la Policía Nacional Revolucionaria no suele compartir con la opinión pública este tipo de sucesos.

En Cuba no hay estadísticas gubernamentales que revelen los índices de inseguridad social, lo que permite transmitir una sensación de tranquilidad ciudadana que reproducen incluso medios y gobiernos extranjeros.

El sitio de la embajada española en La Habana detalla que Cuba es un país "con un alto índice de seguridad en relación con la mayoría de los países de la región", y destaca la alta presencia policial en las vías públicas.

Sin embargo, reconoce que en los últimos tiempos han aumentado las "denuncias por hurtos no violentos" a visitantes extranjeros, fundamentalmente en La Habana Vieja.

"Como en cualquier otro lugar del mundo, aunque diga que es seguro viajar a Cuba, los hurtos ocurren. En la mayoría de los casos se hurtan carteras y bolsos en restaurantes y bares en zonas turísticas como La Habana Vieja, Centro Habana y Vedado. Mención aparte merece la visita al Castillo del Morro al atardecer, pues se han registrado algunos asaltos", explica en su portal la compañía de seguros IATI.

La crisis general que atraviesa Cuba desde hace un par de años ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos, tornando al país en un sitio más inseguro, con reportes de asaltos, robos en viviendas, desapariciones y el incremento de hechos delictivos de diversa índole.

El auge de las motos eléctricas en Cuba ha incrementados los reportes de robo y con ello las acciones ciudadanas para proteger esas propiedades.

Esta semana se hizo pública la detención de un hombre que intentó robarse uno de estos vehículos en La Habana. La rapidez de los vecinos y un oficial de la PNR impidieron el acto.

Lamentablemente no tuvo la misma suerte Ovidio Graverán, de 51 años, quien fue encontrado muerto y atado de pies y manos, todo con el fin de robarle la moto eléctrica que conducía.

Fuentes familiares aseguraron a este medio que los sospechosos fueron detenidos y se encuentra abierto el proceso de investigación.