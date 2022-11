UNE pronostica afectación de 824 MW en horario pico

Los apagones no dan tregua a los cubanos, que tendrán un domingo con un déficit previsto de energía superior al anunciado oficialmente este sábado, a pesar de la sincronización de la termoeléctrica "Antonio Guiteras", de Matanzas.

Mientras el sábado se preveía un déficit de 616 MW con la Guiteras sincronizando al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), este domingo la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) estima una afectación de 824 MW en el horario pico.

Captura de pantalla Facebook / UNE

En su parte diario, la empresa estatal que monopoliza el servicio eléctrico en el país indicó que este sábado se alcanzó un déficit máximo de 1,097 MW a las 18:30 horas, coincidiendo con la hora pico.

Este domingo, “se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,246 MW y una demanda máxima de 3,000 MW, para un déficit de 754 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 824 MW en este horario”.

Por experiencia, los cubanos saben que tendrán que esperar un déficit mayor, tal y como se comprueba en una revisión de los partes diarios de la UNE, en los que el déficit del día anterior resulta casi siempre mayor que el pronosticado.

Pero megawatts arriba o abajo, la información que proporciona la empresa estatal no refleja la triste realidad de un país a oscuras, ni alivia la incertidumbre y la angustia de una población que no sabe cuánto tiempo dispondrá de servicio eléctrico.

Para hoy, “la disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1,998 MW y la demanda 2,023 MW, con todo el SEN con servicio. Se estima una afectación máxima de 380 MW por déficit de capacidad de generación en el horario diurno”.

“Se encuentra fuera de servicio por avería la unidad 6 de la CTE Mariel y las unidades 4 y 5 de la CTE Antonio Maceo (la unidad 5 en proceso de arranque). Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 3 de la CTE Renté”, indicó la UNE.

Sin embargo, el parte no actualizó la información sobre cómo progresa la generación eléctrica en la CTE Guiteras, o cómo transcurre su sincronización al SEN, que se produjo este sábado luego de más de 12 días fuera de servicio.

“Deberían poner la corriente a la hora que hay un partido del mundial porque es muy triste esperar 4 años y no poder ver el primer juego. Por favor, los jóvenes queremos ver Fútbol”, opinó un internauta en las redes sociales de la UNE.

“Si ayer el pronóstico de afectación era de 686 y se afectaron 1,097... ¿cuál fue la causa? ¿Quién salió de servicio si supuestamente Guiteras sincronizó? Coño, no inflen más, no sigan engañando al pueblo. Si la afectación sigue por encima de los 1,000 MW, según Uds., mejor no publiquen ni digan más nada, si al final todo es una mentira”, opinó otro.

“El déficit hoy volverá a ser por encima de los mil... Guiteras falló nuevamente... ni los mantenimientos se hacen con calidad... Claro, ahora salen y dicen que esta salida no tiene relación con el mantenimiento planificado”, señaló un tercero.