Detienen a madre de preso del 11J para evitar que asista a Embajada de EE.UU.

Brusnelvis Cabrera Gutiérrez / Migdalia Gutiérrez Padrón Foto © Facebook Migdalia Gutiérrez Padrón

Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso del 11J Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, denunció que fue detenida por la Seguridad del Estado para impedir que participara en una cita en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

"Me llevaron para la estación policial del Capri, que es la que tengo más cerca de mi casa. Me dejaron allí como 20 o 25 minutos y me llevó para la Estación de Policía de Santiago de las Vegas. Allá hizo la misma operación pero estuvo más tiempo. Me volvió a montar en la patrulla y me llevaron por Expocuba", dijo a Radio Televisión Martí.

En su testimonio explicó que el oficial que la mantuvo detenida durante horas parecía que intentaba ganar tiempo para que ella no pudiera asistir a la cita.

"No nos levantan cargos ni nos dicen nada, parece que eso es atendido por la Seguridad del Estado y nos sientan ahí... Me imagino que será para pasar el tiempo de la cita", concluyó Gutiérrez.

La madre cubana fue detenida la semana pasada, cuando se disponía a participar en una reunión con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

No fue la única persona detenida por la Seguridad del Estado. Otros activistas cubanos y familiares de los presos políticos también denunciaron que fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos estuvo Marta Perdomo, Liset Fonseca y Wilber Aguilar.

Los familiares de presos políticos amanecieron sitiados por la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado. Además de las detenciones se reportaron ese día varios cortes en los servicios de internet por datos móviles.

El gobierno estadounidense condenó, en redes sociales, las detenciones arbitrarias y señalaron que los activistas y familiares de los presos políticos cubanos tienen derecho a reunirse con cualquier persona para denunciar sus casos.

"Estas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos", dijo en Twitter Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

No es la primera vez que Gutiérrez Padrón es detenida de modo arbitrario e interrogada por la policía política cubana. Desde que su hijo fue encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021 en La Güinera, esta cubana se ha convertido en activista por los derechos humanos en Cuba.

Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, tiene 21 años, es uno de los jóvenes sentenciados a 10 años por manifestarse el 11J en La Güinera. La semana pasada su familia denunció que en la prisión del Combinado del Esta donde el joven se encuentra, solo le permiten recibir visitas cada más de 40 días.