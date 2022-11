Reguetonero La Crema dedica otra parodia al éxodo cubano: "Pa Cuba no vuelvo"

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet, conocido como La Crema, estrenó una parodia del vallenato La gota fría de Emiliano Zuleta, donde da una mirada crítica, desde el humor, al éxodo cubano.

La gota fría fue popularizada por el cantautor colombiano Carlos Vives. La Crema tomó la melodía de este popular tema musical y adaptó la letra para denunciar las penurias que pasan los cubanos por tal de escapar de las carencias y de los apagones en Cuba.

"Supe que vendió la casa y con eso se fue echando, porque con tantos apagones se estaba traumatizando. Cuando llegó a la frontera le hicieron la prueba del miedo. Se puso de tal manera que lo van a deportar porque no le creyeron", dice la canción.

El estribillo del pegajoso tema musical muestra el sentir de miles de cubanos que llegan a territorio estadounidense y temen ser repatriados a Cuba.

"Pa Cuba no vuelvo yo. Ya en Cuba no tengo casa. Oye que pa Cuba no vuelvo yo, si me deportan yo me tiro en balsa. Esa balsa vamos a ver si llega o entonces me voy en lancha. Todos mis amigos se han ido pa' afuera y yo me voy hasta en una tabla de plancha", dice el estribillo de la canción.

No es la primera parodia que La Crema dedica a la crisis migratoria. Hace unos meses el músico estrenó una canción titulada Se Van, donde explica las razones que hacen a los cubanos emigrar.

"Así es la vida del cubano, emigramos para ver el fruto de lo que luchamos. Se van, en busca de oportunidades. Se van, los que pueden y venden sus propiedades. Se van, porque aquí ya nada hay, estamos viviendo en Cuba con los precios de Dubai. Se van, y al paso que vamos Cuba va a quedar vacía", dice la canción.

También a inicios de 2022 el músico, que durante muchos años formó parte de la orquesta de Cándido Fabré, presentó otra canción, conocida como "Me voy por Nicaragua".

La Crema poco a poco se ha convertido en el reguetonero de la actualidad cubana. En sus letras toca con humor temas que reflejan el acontecer del país. Su arte no está solo en función del divertimento, lo usa como una forma de denuncia social.

Este simpático reguetonero saltó a la fama en 2020 cuando compuso la canción San Isidro. En ese tema hizo un llamado a la sociedad civil cubana a solidarizarse con el Movimiento San Isidro.

