Cineasta Fernando Pérez: “Los jóvenes van a traer el cambio en Cuba”

El destacado cineasta Fernando Pérez asegura que “los jóvenes van a traer el cambio en Cuba”.

“Los jóvenes van a traer el cambio. La justicia poética que la vida determina se puede retrasar, pero no detener. Nada es eterno, excepto el cambio”, apuntó este martes el director de Clandestinos y Suite Habana en una entrevista concedida al joven periodista cubano José Raúl Concepción para el blog Fonoma.

Pérez también afirmó en el largo diálogo que sostuvo con su entrevistador que “el 27N va a quedar y me siento muy orgulloso de haber estado ahí presente”.

Aseguró que ese día “quedará como una chispa en la historia que prometía llegar al horizonte de un país abierto al que piensa diferente, para que no se le recrimine ni se le fusile mediáticamente”.

Asimismo se lamentó de que esa promesa no se cumpliera y que ahora el país esté “ante una situación que no parece que eso vaya a ocurrir, porque cada vez más conozco jóvenes que se van o dejan de participar porque no creen”.

“Pienso que no es responsabilidad de esos jóvenes, es el Estado cubano el que tiene que preguntarse por qué los jóvenes están actuando así, por qué se van o no quieren participar. Está contribuyendo a que la situación se haga más tensa, a que haya espacios para la deserción y para la no participación, y así el horizonte se aleja cada vez más”, argumentó, además, el cineasta cubano.

Comentó, también, que “muchos jóvenes quieren abrirse camino con la libertad de movimiento que no encuentran en Cuba, porque pueden llegar solamente hasta donde se les permite. Otros también se van por razones políticas, porque quieren tener su propio espacio”.

“Cada joven que se va es algo que perdemos. No debería ser así y hay que actuar sobre eso. Siento que la situación se complica más porque no hay respuestas. Me entristece realmente, pero al mismo tiempo me anima ver que siempre hay una renovación”, sostuvo el director de memorables filmes como La vida es silbar, Hello Hemingway y El ojo del canario.

Tras los protestas del 11J en 2021, el cineasta cubano emitió una declaración en la que aseguró que en Cuba había ocurrido un estallido social y no solo disturbios o vandalismo, como pretendió hacer creer el discurso oficial.

En el texto, compartido por la cantautora Haydée Milanés en su muro de Facebook, el reconocido realizador se solidarizó con los miles de cubanos que salieron a las calles a exigir sus derechos, y se refirió a los artistas que fueron violentamente detenidos cuando protestaban frente al ICRT.

"Cuando el 11 de julio muchos de esos jóvenes artistas y cineastas (los conozco, sé lo que piensan y con ellos comparto su actitud contestataria) se plantaron pacíficamente frente al ICRT para plantear, una vez más, su derecho a ser escuchados, ese acto es para mí el símbolo de la temperatura de muchos sectores en Cuba hoy: NO más exclusión, NO más inmovilismo, NO más represión ante el que piensa diferente", escribió.

El cineasta subrayó, además, que el problema no está en las redes sociales, donde los jóvenes encuentran un espacio que en Cuba se les niega, "sino en unos medios cerrados que informan un solo discurso y nunca la diversidad" verdadera que existe en el país.

"Por eso hoy sí hay un estallido social y no solo 'disturbios' o 'vandalismo'", recalcó.

El director de filmes emblemáticos de la cinematografía cubana afirmó en esa ocasión que quería una Cuba independiente, soberana y sin injerencias extranjeras, pero también "una Cuba inclusiva, con el derecho a la palabra, al pensamiento libre y el respeto a la libertad individual".