Policía golpea y multa a hombre de La Habana tras comprar seis panes

Un cubano denunció a la policía de La Habana por agredirlo físicamente y ponerle una multa de cuatro mil CUP tras comprar seis panes en la calle.

El incidente fue el pasado 16 de noviembre, cuando los policías que iban a bordo del patrullero 523 detuvieron a Jesús Pérez González y su hijo; le provocaron varias lesiones y pusieron multas de cuatro mil pesos a cada uno.

"¿Qué es lo que ustedes quieren, que yo sea uno más de los derechos humanos?", preguntó el hombre de 62 años, residente en la calle Morales, entre Primera y Segunda, Arroyo Naranjo.

Pérez González relacionó el éxodo migratorio de Cuba con el abuso de los policías y las personas vinculadas al gobierno, que se aprovechan de su posición para reprimir a los ciudadanos sin ningún tipo de impunidad, mostrando su inconformidad con lo ocurrido.

"Abusaron de mí en la estación de calle 10, Altahabana. Me dieron golpes, me tiraron contra el piso y me metieron cuatro mil pesos de multa por seis panes", denunció.

El cubano explicó que en la estación de policía el oficial Freddy, con número de placa 70759, le decomisó a su hijo 3,710 CUP que eran para comprar un pedazo de carne y celebrar el cumpleaños de su madre.

"Me dijo, en plena unidad, que no creía ni en el coño de su madre y que metió a su abuela presa; por tanto qué le iba a importar el viejo de mierda este", relató Pérez González. "Aquí tienen a uno más. ¿Querían uno más que ponga Patria y Vida allá afuera? ¡Pues a partir de hoy voy a ponerlo!", exclamó.

Asimismo, lamentó que no tiene dinero para pagar la multa que le impusieron y pidió ayuda para pagarla, porque son una familia pobre, sin recursos. También descartó denunciar lo que le hicieron porque los ciudadanos no están protegidos por las leyes.

"Lo que hacen es reírse de uno, como lo hicieron en la estación de la policía"

Pérez González mostró el nivel de pobreza de su familia y el interior de su refrigerar, en el que solo había un paquete de picadillo y botellas de agua congeladas.

"Dejen de ser abusadores", finalizó.

Este incidente tiene lugar en medio de la ola de decomisos y multas a personas naturales y jurídicas del gobierno cubano, como parte de una campaña oficial contra la corrupción y los elevados precios; una situación que economistas y activistas critican porque no ataca el origen del problema de escasez y desabastecimiento que hay en el país.

Las autoridades han utilizado esta medida populista para transmitir un mensaje de control y amenazar a aquellos que venden en el mercado informal los productos de primera necesidad que el gobierno no puede garantizar, como alimentos y medicinas.