Anuel AA se resbala en pleno show: "Me caí por primera vez"

Anuel AA celebró su 30 cumpleaños sobre el escenario del festival Flow Fest en México, donde participó junto a otros artistas urbanos y ofreció un show inolvidable para todos sus seguidores. Sin embargo, durante su presentación se llevó un buen susto cuando resbaló y cayó al suelo sobre una de sus rodillas.

Esto tuvo lugar mientras interpretaba el tema "La 2blea" y el cantante puertorriqueño estaba yendo de un lado al otro de la tarima.

Por suerte, la caída no fue a más y se levantó enseguida para continuar con su show, no sin antes comentar que es la primera vez que le ocurre. "Me caí por primera vez. Real hasta la ¿qué?", dijo, animando al público a que continuara cantando con él.

Este momento fue grabado por los allí presentes y varios vídeos de la caída están circulando con viralidad en las redes sociales.

Este incidente no impidió que Anuel continuase con el espectáculo y deleitara a su público con sus canciones, en un show que llega en un momento especialmente dulce para él a nivel personal y profesional.

En cuanto a su carrera, se encuentra a punto de lanzar su próximo trabajo discográfico, que llevará el título de Las Leyendas Nunca Mueren 2 y que tendrá 33 canciones.

En lo que respecta a su vida privada, él y su esposa Yailin están a unos meses de darle la bienvenida a la hija que están esperando.

