Comenzará apagón de canales analógicos en Pinar del Río

La provincia cubana de Pinar del Río será la primera del país en iniciar el próximo 3 de diciembre la transición parcial a la televisión digital, informaron directivos de la Empresa de Radiocomunicación y Difusión de Cuba (Radiocuba).

Ese día se dejarán de transmitir los canales educativos en su formato analógico, lo cual afectará a las personas que aún no poseen cajas decodificadoras o televisores híbridos, explicó Luis Armenteros, jefe de la División Territorial de RadioCuba, al diario oficialista Granma.

El directivo comentó que estos núcleos solo podrán seguir disfrutando de Cubavisión, Tele Rebelde y Multivisión.

Según Armenteros, se han instalado nuevos equipamientos como parte del proceso de transición a la televisión digital, que ya cubre alrededor del 74% del territorio y se ha visto afectada por los apagones.

Estos permitirán incrementar la potencia y, por tanto, el área que alcance la señal, subrayó.

Dijo que cada vez resulta más difícil y costoso mantener en el aire la señal analógica, para la cual ya no se fabrican equipos ni piezas de repuesto.

"Tenemos que insertarnos, porque esa es la tendencia mundial. Ya no se venden equipos de transmisión que no sean digitales, y Cuba sigue arrastrando equipos analógicos que llevan muchos años de explotación y que ya no dan más", argumentó.

El tránsito tecnológico se iniciará por el centro de televisión de Guanito, el cual brinda servicios a unas 300 000 personas, más del 50% de la población pinareña.

Los usuarios que acceden a la televisión por ese centro pertenecen a los municipios de Pinar del Río, San Juan y Martínez, San Luis, Consolación del Sur y una parte de Los Palacios.

Los otros centros de transmisión televisiva del territorio se incorporarán más adelante al apagón analógico, precisó Armenteros, quien asegura que el cambio tecnológico implicará una mejora significativa de la calidad de la señal.

Hasta el momento, las autoridades desconocen la cantidad de personas que se verán afectadas con el apagón de los canales educativos por no disponer de televisores híbridos o cajas decodificadoras, señaló Granma.

"Pinar del Río será la provincia pionera en esta experiencia, que se irá extendiendo de manera escalonada al resto del país", citó el rotativo, aunque no explica las causas de la posposición de este proceso, anunciado desde septiembre de 2021.

Para esa fecha se informó que en noviembre del pasado año iniciaría el apagón analógico en el occidente del país desde Pinar del Río hasta Matanzas, pero por razones que no fueron explicadas en su momento se aplazó para marzo del presente año. Sin embargo el proceso fue nuevamente pospuesto hasta septiembre y luego para el 3 de diciembre.

Tras el paso del huracán Ian por ese territorio la señal analógica solo transmitía 12 horas con ayuda de grupos electrógenos a consecuencia de las afectaciones provocadas por el fenómeno hidrometeorológico.