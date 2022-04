Apagones interrumpen transmisión de señal digital en Pinar del Río

"La antena de los canales HD no tiene corriente autónoma (planta) por lo que cuando le dan apagón al edificio donde está encaramada, básicamente no tenemos televisión en toda la ciudad. Ahora es el caso. Yo tengo corriente, pero la antena no", aseguró en Twitter el youtuber cubano Daguito Valdés.