Campesinos se arrepienten de pedir tierras en usufructo en Pinar del Río

Varios campesinos se arrepintieron de pedir tierras en usufructo en Pinar del Río para cultivar arroz o destinarlas a la ganadería, ante el aumento de los precios.

Aunque la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Los Palacios liberó recientemente más de 1,000 hectáreas de tierra que llevaban tiempo sin explotarse, con el objetivo de incrementar la producción en el cultivo del arroz y la ganadería, muchos campesinos revelaron que las trabas y aumentos en la ficha de costo los llevaron a arrepentirse en diez días de haber pedido las tierras, trascendió en una nota del diario local Guerrillero.

Motivados por las supuestas ganancias que obtendrían, como les aseguró el viceministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca -en una visita reciente a la comunidad Sierra Maestra y el área conocida como El Pinar- algunos como Yoserky López Llobera, quien se desempeñaba como anegador y había quedado desvinculado, aceptaron tierras para dedicarlas a la ganadería o a la siembra de arroz.

“Si yo sé que iba a ser así no pido tierras. Me dieron dos caballerías y estoy agradecido porque antes era difícil coger un área. Pero con esos precios no se puede”, dijo el joven que cambió su percepción ante los impedimentos.

Ariel García Pérez, director de la EAIG, aseguró que las tierras dejaron de usarse por falta de recursos y la entrega sería beneficiosa, pero apenas se había cedido el 10% del total disponible.

Otro campesino, Loivan Hano Abrahantes, que lleva 10 años sembrando arroz, pidió un incremento de tierras y aunque López Llobera y él llevaban casi un mes con la tierra roturada, no habían podido firmar la factura porque la ficha de costo cambió.

“Me facilitaron dos caballerías de tierra, las cuales están roturadas por la ficha de costo vieja. El arroz necesita no menos de cuatro labores, que me salía como en 5,000 pesos, ahora son 10,800, solo en la preparación, sin contar lo demás en lo que hay que invertir.

Aunque el viceministro les aseguró que la ganancia mínima por hectárea sería de 13,000 pesos, varió el precio del agua, la semilla, la aviación, y “si encima no hay paquete tecnológico, prácticamente sembramos a riesgo. Eso no fue lo que dijeron al principio”, comentó Hano Abrahantes.

Los inconvenientes no son pocos, al cambio en los precios se le suma también la demora en el crédito y en el pago, que se ha extendido hasta cinco meses, expuso el hombre.

Para solicitar un crédito, puntualizó Yoannis Campos Segura, presidente de la CCS Jorge González Ulloa, los productores primero deben hacerse clientes del Banco, y de acuerdo con su política, deben presentar un codeudor con no menos de 35,000 CUP en una cuenta fija. “Quiere decir que esa persona va a pasar un poco más de trabajo para comenzar a producir la tierra”.

Según refirió, hay personas que han pedido el crédito y luego han salido del país.

Otro de los productores entrevistados por Guerrillero, Agustín Echeverría, ha encontrado con qué sustituir el paquete tecnológico y su arroz marcha mejor, pero otras cuestiones lo quejan. "Aquí no han venido a explicar nada, ni del Banco, ni del CAI (Complejo Agroindustrial Azucarero, que entrega fertilizantes), ni de la aviación. Mientras tanto el arroz sin sembrar, y el campesino pasando trabajo".

Según comunicó, desde que Tapia Fonseca pasó por la zona se han unido unos 50 productores, pero se pregunta cómo podrán sembrar si con los cambios en la ficha de costo la cuenta no da.

El precio del quintal de arroz de cáscara húmedo, cuando se vende a la empresa, asciende a 1,000 o 1,300 pesos en dependencia de la ficha de costo.

A juicio de Campos Segura, junto con las limitaciones técnicas y de químicos, está el dinero: "La forma más efectiva para que haya producción es que mediante el crédito se le apruebe al productor determinado efectivo para que, al no poder alcanzar las labores que brinda la Empresa, puedan hacerlo contratando a particulares, ya sea a través de mipymes o mediante un contrato en la cooperativa, con los precios de mutuo acuerdo".

En abril de 2021 el gobierno cubano aprobó 63 medidas económicas para el desarrollo del sector agropecuario, pero los campesinos aseguran que no han tenido efecto porque la inflación en el país hace que las ganancias económicas sean nimias e insuficientes para invertir y lograr mayor productividad.

Entre esas medidas estuvo la autorización a los ganaderos de la venta liberada de leche y sus derivados; flexibilidad sobre qué sembrar y a quién vender, la posibilidad de venta directa al ministerio de Turismo, y descuentos en las facturas de luz y agua.