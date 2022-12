Kim Kardashian paraliza las calles de Miami con un mini top negro de cuero

En una semana en la que Kim Kardashian no ha dejado de protagonizar titulares de la prensa internacional por su sonado divorcio con Kanye West y la polémica de Balenciaga en la que se ha visto salpicada, la estrella de la telerrealidad ha intentado desviar la atención de los medios con un llamativo look que lució durante su viaje a Miami.

La empresaria de Skims viajó hasta la Ciudad del Sol, done uno de los looks que llevó en una de sus salidas nocturnas se robó todas las miradas.

Con su larga melena rubia llegándole a la cintura, Kim apostó por un atuendo muy 'motomami', como diría Rosalía. La mamá de cuatro combinó unos pantalones de motera azul, blanco y negro con un mini top de cuero negro que no dejaba nada a la imaginación. Para rematar el look, se puso unas botas altas y unas gafas de sol.

Este look lo llevó la hermana más famosa del Clan Kardashian en el marco de la celebración de Art Basel, que se ha celebrado en Miami Beach esta semana, donde ha viajado junto a su hermana Khloé.

Como decíamos, esta aparición de la estrella de Keeping Up With The Kardashians llega en un momento especialmente delicado para ella. Esta misma semana se conocía que había llegado a un acuerdo de divorcio con el rapero Kanye West. Un pacto en el que acuerdan que compartirán la custodia de sus cuatro hijo y que él tendrá que pagarle 200 mil dólares de pensión al mes por los menores.

A todo esto hay que sumarle que la empresaria ha tenido que hacer frente a los comentarios que generó la polémica campaña de Balenciaga en la que mostraban niños con elementos sadomasoquistas. Como imagen de la marca, Kim dio un paso al frente para asegurar que se encuentra replanteando su relación profesional con la firma.

