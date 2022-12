Nueve residentes en Florida acusados por esquema de fraude sanitario

Nueve residentes de Florida fueron detenidos este martes por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tras ser acusados de orquestar un esquema de fraude sanitario de 37 millones de dólares en el sur del estado.

Enfrentan varios cargos de conspiración para cometer fraude y fraude en la atención sanitaria Arisleidys Fernández Delmas, de 32 años; su madre Leidys Delmas García, de 51 años; su marido Pedro Hugo Prieto García, de 32 años; Daimara Borroto García, de 32 años; Elías Caises Maurino, de 52 años; Yohana Iriza (alias Yohana Lozada), de 51 años; su exesposo Gabriel Lozada, de 50 años; su hijo Anthony Lozada, de 23 años; y Julio Acosta Pérez, de 40 años, apuntó el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida en un comunicado emitido este martes.

Según la información aportada por la fiscalía, el grupo habría conspirado para estafar unos 37 millones de dólares en reclamaciones de atención médica a la compañía de seguros Blue Cross Blue Shield, por parte de 30 clínicas de fisioterapia.

Los individuos -que presuntamente tienen lazos consanguíneos- pagaron desde 2018 sobornos a beneficiarios de planes de seguro de salud administrados por Blue Cross y ofrecieron estas comisiones clandestinas a empleados de JetBlue Airways, AT&T Inc. y TJX Companies Inc. para inducirlos servir como pacientes en varias clínicas de fisioterapia del sur de Florida.

Posteriormente, los acusados propietarios de las clínicas presentaron a Blue Cross reclamaciones fraudulentas al seguro de enfermedad por prestaciones sanitarias que eran médicamente innecesarias y ni siquiera se habían proporcionado.

Los miembros del grupo también están acusados de pagar a masajistas autorizados para que actuaran como "propietarios nominales" y operadores de las clínicas de fisioterapia, lo que les permitía eludir los requisitos de autorización de las clínicas médicas y la acción de la justicia.

Esto permitió a los cabecillas de la trama eludir diversos requisitos de autorización de las clínicas médicas e intentar evitar la acción penal.

Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión por cada cargo. Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.

Varios casos de estafas sanitarias han trascendido previamente en las redes sociales y en sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos.

Un hombre de 61 años, Julio Arsenio Rodríguez, obtuvo ingresos de millones de dólares por fraude a los programas gubernamentales de Medicare y Medicaid a través de múltiples clínicas ubicadas en todo el sur de Florida que supuestamente proporcionaron equipos médicos duraderos (DME) a ​​beneficiarios elegibles.

Por estafar a las mismas empresas, otro empresario de Miami fue condenado a más de siete años de prisión luego de que creara una empresa fantasma llamada Myers Professional Services, con sede en Ft. Myers, Florida, y por tratar de ocultar su delito declarando un falso propietario en los registros corporativos y bancarios.

El hombre compró listas de "pacientes" de Medicare y luego dirigió a un "facturador" para que presentara reclamaciones fraudulentas a ese programa de beneficios de salud por equipos médicos duraderos que no estaban siendo prescritos por un médico, que no eran médicamente necesarios y que no estaban siendo suministrados a ningún beneficiario de Medicare o de Medicaid.