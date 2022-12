Manifestación en FIU contra presentación del polémico libro Cuban Privilege

Activistas cubanos en Estados Unidos convocan a una manifestación en la Universidad Internacional de Florida en Miami (FIU) contra presentación del libro Cuban Privilege, de Susan Eckstein.

"Viernes 9 de diciembre. La protesta en FIU se convierte en una CARAVANA alrededor de la Universidad. Pacíficamente lleven sus carteles, banderas y representemos el orgullo de ser cubano-americanos. No son privilegios, es historia y dolor de un pueblo desplazado", dijo el influencer Alex Otaola en Instagram.

También Los Pichy Boys convocaron a la manifestación contra la presentación del libro que se producirá este viernes en FIU.

"Que horrible que llamen “El Privilegio Cubano” a un exilio que lleva más de 60 años sufriendo la dictadura más sangrienta del hemisferio. Señora Eckstein la invito a que se pase un año viviendo como un cubano de a pié y luego hablamos de privilegios. ¿Cómo FIU se prestó para esto?", dijeron los Pichy Boys en Twitter.

El influencer Eliecer Ávila dijo que se trata de un libro racista sobre los cubanos e invitó a sus seguidores a sumarse a la manifestación.

La reconocida socióloga de la Universidad de Boston, Susan Eckstein, dedicó su libro Cuban Privilege a defender una tesis donde señala que los cubanos que han huido del comunismo por más de seis décadas no son verdaderos refugiados ni exiliados políticos.

La autora argumenta que durante décadas los presidentes de Estados Unidos imaginaron a estos migrantes como refugiados, les otorgaron privilegios únicos a expensas del dinero de los contribuyentes estadounidenses y que en verdad el objetivo era usarlos contra Fidel Castro, contra la expansión del comunismo y convertirlos en votantes republicanos.

El título completo del libro es Cuban Privilege: The Making of Immigrant Inequality in America (Privilegio cubano: la creación de la desigualdad entre inmigrantes en América), y está publicado por Cambridge University Press.

El Nuevo Herald señaló que en el texto Eckstein detalla cómo la mayoría de los cubanos no hubieran podido reclamar legítimamente ser refugiados porque no enfrentaban persecución. En criterio de la autora los migrantes abandonaron la isla para preservar un estilo de vida que la revolución amenazaba.

El libro será presentado el viernes en la Universidad Internacional de Florida en Miami a las 7 de la tarde. Esta institución académica tiene la mayor comunidad de exiliados cubanos.

El anuncio de la presentación del libro desató manifestaciones y también abrió un debate polémico en las redes sociales sobre la libertad académica, el exilio cubano y los sesgos políticos en las universidades estadounidense.

Eckstein hace una crítica a las políticas de inmigración desiguales de Estados Unidos, exige que surjan nuevas vías de legalización a otros inmigrantes, y aboga por el fin de los beneficios de inmigración para los nacidos en Cuba, como la Ley de Ajuste Cubano.

"Ningún grupo de inmigrantes debería tener derechos únicos e indefinidos incorporados en la legislación (...) No hay justificación para la extensión continua de los derechos únicos de los cubanos a los beneficios del gobierno y a la residencia permanente legal al ingresar a los Estados Unidos sin autorización", dijo la autora.