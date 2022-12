Profesor Pedro Albert dice a Díaz-Canel que marchará por la libertad de los presos políticos pese a coacciones del régimen

El profesor junto a las madres del 11J Migdalia Gutiérrez Padrón y Niurka Rodríguez García Foto © Captura de video Facebook / Profesor Pedro Albert Sánchez

A pesar de las amenazas de la Seguridad del Estado (SE), el profesor Pedro Albert Sánchez se reafirmó en su voluntad de marchar por la libertad de los presos políticos, una decisión que comunicó mediante carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

“Después de compartir en prisión con los manifestantes del 11 de Julio de 2021 durante más de un año, y después de ver en la vista oral de mi juicio una foto de la Cuba Política Actual, decidí convocar a los familiares que lo deseen a que me acompañen en mi Caminata del Caballero de París al Quijote, esta vez por la libertad de los presos políticos”, dijo el activista a Díaz-Canel en una carta publicada este lunes en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Profesor Pedro Albert Sánchez

Albert anunció el 5 de diciembre que estaba dispuesto a realizar una primera caminata en compañía de madres de Presos Políticos para pedir la libertad de sus seres queridos. En un video compartido por sus redes sociales, lanzó su mensaje de amor y entendimiento acompañado de Jenni Taboada, Migdalia Leidy Gutiérrez Padrón y Niurka Rodríguez García, madres de presos políticos de las históricas protestas del 11J en Cuba.

El recorrido previsto da comienzo en la Habana Vieja hasta la calle 23, en el Vedado. Tras el anuncio, la SE le advirtió que no obtendría permiso alguno para realizar esta manifestación pacífica y que su iniciativa implicaba la comisión de varios delitos, en los que estaría involucrando también a los familiares de los presos políticos que decidan sumarse a la marcha.

“En una segunda conversación quedó bien claro que estoy contra la Constitución de la República, aprobada por la inmensa mayoría y -algo muy importante- quedó claro que el permiso no tengo que ni que pedirlo… porque no está establecido que se hagan caminatas, manifestaciones, etc.”, dijo Albert en declaraciones a Radio Martí.

Ante la respuesta obtenida por los órganos represores de la dictadura, el activista y expreso político decidió comunicar a Díaz-Canel su firme voluntad de realizar la caminata, o de abrir una negociación sobre el tema de la liberación de los presos de conciencia del régimen y el derecho de la sociedad civil a exigir a los gobernantes el respeto a los derechos humanos.

En la misiva, el profesor expuso los puntos de vista que le comunicaron los represores, así como los suyos. En el primer caso, agentes de la SE le dijeron que, tanto la convocatoria como la marcha son delitos y que, de participar familiares de presos del 11J, les estaría “perjudicando”.

“Que yo no haga nada por esos muchachos que, a juicio mío, están encerrados injustamente unos y con sanciones exageradas otros, NO ES UNA OPCIÓN. La Caminata es negociable, hasta mi propia vida es negociable; lo que no es negociable es mi voluntad de entregarle a ellos y sus familiares la bondad de mi corazón, la sabiduría de mi mente y la luz que Dios pueda haber depositado en mi para sus oscuras vidas tras las rejas”, dijo Albert a Díaz-Canel.

En ese sentido, pidió la intervención del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba y decisiones que hagan frente a la complejidad del momento sin infligir más dolor a las familias cubanas.

“No sé si el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia habrán terminado conmigo; yo terminé con ellos; mi obediencia ante el abuso de poder y la impunidad con que han obrado en mi caso ya terminó”, expresó el educador de 66 años y paciente de cáncer, que fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15N.

Luego de 11 días de otra huelga de hambre que forzó un cambio de medida (el profesor ha realizado varias), Albert Sánchez fue liberado bajo fianza a finales de octubre y podrá esperar en su casa de La Habana la sentencia del tribunal. La fiscalía pide para él 5 años de cárcel.

A pocas horas de su liberación, Albert Sánchez envió un mensaje a sus compañeros de presidio político. "Hijos míos del 11J, ninguno de ustedes es huérfano de padre. Aquí estoy yo. Entraré por las rendijas, por las grietas de las paredes, pero voy a estar con ustedes. ¿A ver si los tanques de guerra pueden pararnos?", expresó.

“Señor Presidente, para mí se acabaron las citaciones, las advertencias y las rejas; solo quedan frente a frente su capacidad de matar, y mi capacidad de morir con decoro. Solo quedan frente a frente Patria o Muerte, y Patria y Vida. Este es el nivel en que me corresponde estar, actuar, vivir y morir si es necesario”, concluyó Albert en su carta al responsable de la “orden de combate” que marcó un hito en las relaciones de los cubanos con el régimen totalitario.