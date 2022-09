Se deteriora salud del profesor Pedro Albert en prisión

La salud del profesor cubano Pedro Albert Sánchez se deteriora aún más, tras iniciar hace seis días una huelga de hambre en la prisión de Valle Grande en La Habana, según declaraciones de familiares a medios de prensa.

El preso político, de 66 años, tiene varios padecimientos de salud que se pueden agravar en medio de la huelga de hambre y sed en la prisión, denunció este lunes en Radio Televisión Martí, su hijo, Mario Alfredo Albert.

También refirió que este domingo visitó a su padre en prisión y que las autoridades de la prisión estaban tratando de que desistiera de la huelga, que inició el 13 de septiembre último.

“Ellos están tratando de darle una psicoterapia a ver si sale de la huelga. Pero no, el hombre no desiste", apuntó Mario Alfredo.

Asimismo, comentó, que “cuando deciden plantarse, los presos pierden el derecho al teléfono. Es como un acto de rebeldía, ¿me entiendes? Y entonces ellos (los carceleros) los pasan a una celda aislado, aunque me dicen que debido a la edad que tiene, y las enfermedades que presenta, tienen a una persona que está constantemente con él".

Señaló, además, que él no sabe si esa persona es un médico, u otro personal de salud y que está muy preocupado por el estado general de su padre, ya que su fuerza debe ir decayendo con el pasar de los días.

Recordó también que su padre padece de colitis, ulceración crónica y fue paciente de cáncer de próstata.

“Eso lleva un tratamiento, que tiene que estar siguiendo constantemente, cada dos o tres meses, y por supuesto que nada de eso se lo han hecho (en prisión)", apuntó.

Recién el hijo menor del profesor, Pedro Antonio Albert, pidió su liberación inmediata, teniendo en cuenta que el detenido padece de cáncer, y tras comenzar la actual huelga de hambre y sed.

Albert Sánchez se encuentra detenido, sin causa formal ni fecha de juicio, desde noviembre de 2021 por expresar sus inconformidades con el gobierno cubano.

"Mi papá se va a morir, está en huelga de hambre hace dos días. No come, no toma agua", dijo con desesperación Pedro Antonio Albert.

Albert Sánchez fue encarcelado el 3 de noviembre por su manifiesta voluntad de participar de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

A comienzos de febrero, el profesor también decidió declararse en huelga de hambre y sed hasta que se reunieran con él oficiales de la Seguridad del Estado específicos y las periodistas Cristina Escobar y Yoani Sánchez.

Conocido por realizar caminatas en solitario y en silencio a favor de los derechos humanos, Albert participó en las protestas contra el gobierno del 11 de julio de 2021, gesto por el que pasó más de una semana privado de libertad, y luego quedó pendiente de juicio.

El 3 de noviembre, el profesor quiso realizar otra de sus caminatas hacia El Cristo de La Habana, para mostrar su solidaridad con la convocatoria de Marcha del 15N. Las autoridades le detuvieron y lo trasladaron a la prisión de Valle Grande.

"Le dan un carácter de delincuente y contrarrevolucionario a mi persona, sobre la base de la tergiversación de mis actitudes, de esencia política, con sentimientos profundamente patrióticos y humanistas", denunció Albert desde prisión, enumerando las razones que le llevaban a plantarse.

Además, “el abuso de poder y ensañamiento contra mi esposa, que llegó al extremo de deteriorarle la salud hasta el sol de hoy, no pudo ser denunciado”, adujo el profesor señalando a la Fiscalía y el Ministerio del Interior (MININT) como responsables de la represión y las injusticias que padecía.

“Ese aparato de justicia, tergiversación y enredo es el mismo que me tiene encerrado", dijo Albert, señalando a “la dirección del país, absolutamente errada, en su afán de desacreditar moralmente a toda persona o suceso que ponga al descubierto la componente dictatorial y soberbia de lo que se hace llamar La Revolución”.

Pedro Albert Sánchez impartió clases en la Escuela Vocacional "Federico Engels" de Pinar del Río. En diciembre de 2020, anunció la realización de una caminata en La Habana y criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel por reprimir a sus ciudadanos, sobre todo tras la sentada pacífica del 27N.