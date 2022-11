Profesor Pedro Albert: "Mi alma sigue en la cárcel"

El profesor Pedro Albert Sánchez, acusado por el gobierno cubano de "desorden público" por manifestarse pacíficamente en las calles de La Habana en noviembre de 2021, espera la sentencia de su juicio en casa con libertad bajo fianza, pero asegura que su alma sigue presa.

"Lo que está en la calle es lo que quedó de mi cuerpo, mi alma sigue en la cárcel", dijo el profesor en entrevista al medio de prensa independiente Cubanet.

El juicio a Sánchez concluyó y está para sentencia. El fiscal pide cinco años de cárcel para el profesor cubano. Sin embargo, las autoridades le dieron un cambio de medida por el delicado estado de salud que tiene y podrá esperar el resultado en su hogar.

Sánchez es un enfermo de cáncer y ha hecho varias huelgas de hambre en la cárcel que han debilitado más su condición física.

"He tenido dos motivos de llanto en la prisión, la muerte de mi madre y los muchachos que he dejado detrás, los del 11J. La voz mía y mi libertad es para ellos. Yo no puedo aspirar a otra cosa mientras no entregue la fuerza de mi voz para ellos", dijo Sánchez y aseguró que no teme a la muerte.

"Soy capaz de morir. Tengo terror a la violencia, a la muerte, o a matar yo, pero no tengo miedo a morir. Estoy dispuesto a hacerlo si fuera necesario. (...) ¿A dónde me van a llevar, a la policía, a los técnicos, ante los tenientes? Ya pasé por ahí", dijo el opositor.

Envió un mensaje a los jóvenes del 11J que están en prisión y les dijo que ninguno de ellos es huérfano de padre porque él se siente capaz de amarlos y representarlos como tal.

"Hijos míos del 11J, ninguno de ustedes es huérfano de padre. Aquí estoy yo. Entraré por las rendijas, por las grietas de las paredes, pero voy a estar con ustedes. ¿A ver si los tanques de guerra pueden pararnos?", dijo.

Pedro Albert Sánchez tiene 66 años. Fue liberado bajo fianza la semana pasada, tras estar 11 días en huelga de hambre.

Cubalex explicó que el profesor fue arrestado en noviembre de 2021 por manifestarse pacíficamente y estuvo detenido más de 11 meses en la prisión de Valle Grande. En octubre fue llevado a juicio, junto a otros prisioneros del 11J. La familia asegura que la Fiscalía no pudo presentar una denuncia coherente de su caso.