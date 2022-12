Yordenis Ugás: "Muchos querían que me quedara tuerto, lo siento, están jodidos"

Yordenis Ugás y la doctora que lo atendió Foto © Yordenis Ugás / Facebook

El boxeador cubano Yordenis Ugás reveló que tuvo una cita con la doctora que le operó su ojo derecho, y que este sigue mejorando cada vez más.

"Gracias a Dios mi ojo bien, la presión del ojo bien. Ese ojo mío salió al dueño, un guerrero, un valiente. Al principio de la cirugía me dijeron que iba a necesitar espejuelos, ahora me dicen que no. Atrás han quedado ocho meses de dolor, presión, visión doble, y aún así tengo 20-20 de mi visión", dijo en su muro de Facebook.

Ugás, quien sufrió graves lesiones en su ojo durante la pelea contra el estadounidense Errol Spence, en abril pasado, agradeció a su doctora y al personal médico del Bascom Palmer Eye Institute, y aseguró que aún no está entrenando.

"Mi equipo no tiene ningún apuro conmigo. Estoy tranquilo y agradecido y la noche que regrese al boxeo, con el favor de Dios lo haré como uno de los mejores peso welter del mundo. Los que me odian, que seguro muchos querían que me quedara tuerto, lo siento, están jodidos", concluyó.

En septiembre pasado, el púgil anunció que ya había empezado a soñar con el camino del regreso al boxeo, pues su ojo lesionado mostraba una notable mejoría y los médicos lo autorizaron a entrenar a tiempo completo, sin restricciones.

"Ha sido un proceso difícil, mirando las cosas dobles, con dolores, pero nunca estuve molesto, ni de mal genio, porque soy un guerrero y esto fue una herida que he llevado con orgullo (a veces tienes que estar dispuesto a morir por lo que amas)", dijo entonces.

Ugás relató que el día que lo operaron, los médicos del Bascom Palmer Eye Institute le dijeron: "Sabemos quien tú eres, no queremos que nadie te vea", y tras la intervención lo llevaron a una habitación donde estaba él solo, rodeado de atenciones, y no a la sala de recuperación general.

"Ahora todos mis fans, las personas que me apoyan y especialmente mi comunidad cubana, que es mi gran motivación, podemos comenzar a soñar con el camino del regreso. Tráeme al mejor 147 libras que esté disponible. Solo quiero seguir dando grandes peleas", sentenció.