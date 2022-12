Cubano escapa como polizón en avión de Swiftair

Un joven viajó de polizón a bordo de un vuelo chárter de la compañía Swiftair, burlando la seguridad del Aeropuerto Internacional "Antonio Maceo", de Santiago de Cuba.

Rafael García Rodríguez, de 24 años, comenzó a temer por su integridad poco después de ayudar a un pasajero que viajaba desde esa ciudad del oriente cubano a Nicaragua, según explicó Univisión 23.

“Yo trabajaba un día sí y un día no, el otro turno que trabajaba de inmigración me conocían poco porque no teníamos ese roce. Me pelé bien bajito, me puse una mascarilla y nadie me conoció”, explicó el joven al canal estadounidense.

Su salida de Cuba ocurrió el 29 de octubre y tras llegar a Estados Unidos se entregó a las autoridades migratorias, por lo que ahora se encuentra en un centro de detención para inmigrantes de Broward.

"Las pocas cámaras que sirven allí, se fijan en los paquete que van bajando", explicó el extrabajador del aeropuerto.

Para completar su plan, mostró su identificación a un oficial de seguridad del aeródromo y entró directamente a la pista de aterrizaje.

Se hizo de un chaleco verde con el nombre de la compañía y llevaba una bolsa con botellas de refresco y agua para regalarle a los trabajadores del aeropuerto, algo que suelen hacer los tripulantes delos vuelos extranjeros cuando llegan a Cuba.

García Rodríguez se encuentra en un proceso de solicitud de asilo y aseguró que si las autoridades migratorias estadounidenses deciden mandarlo de regreso a Cuba puede correr peligro y terminar en la cárcel.

Además, su nombre se encuentra entre los más de seis mil migrantes bajo custodia que fueron revelados de manera accidental en el sitio web público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que puede ser favorable para que los detenidos obtengan una residencia, de acuerdo con varios expertos.

En el verano pasado un cubano viajó como polizón, desde La Habana a Miami, a bordo de un avión de JetBlue. Yuniel Castillo también aparece en el listado de nombres revelados por ICE.

Los cubanos atraviesan por una crisis económica y política que los obliga a escapar del país, a pesar de los intentos de las autoridades del país para culpar a Estados Unidos de la situación y alentar la migración descontrolada.

El éxodo masivo ha superado cifras históricas, con un impacto negativo en la demografía cubana y en la composición poblacional del país, ya que los que más migran son jóvenes en edad laboral.