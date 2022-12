Directora de Granma asegura que Estados Unidos promueve invasión con crisis migratoria

La directora del periódico oficialista Granma y diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Yailín Orta Rivera, aseguró que el tema de la crisis migratoria que atraviesa Cuba es un asunto de "seguridad nacional" y puede ser utilizado por Estados Unidos para justificar una invasión.

"Están induciendo ese fenómeno de injerencia interna en nuestro país", aseveró la diputada por el municipio especial Isla de la Juventud.

Orta Rivera aseveró que con Cuba se politiza el tema de la migración externa y se trata con "cinismo" por parte de Estados Unidos y acusó al gobierno de ese país a fomentar el éxodo de cubanos, que alcanzó cifras históricas.

"Tratan de reforzar la narrativa de que están huyendo del socialismo, un discurso indecente y manipulador. Tratan de presentarlo así en la región y provocar el pretexto para una invasión", abundó.

La parlamentaria rechazó la idea de que Cuba es un estado fallido y calificó la idea de "narrativa contaminadora" para demostrar la ineficiencia del socialismo.

"Hay mucha de esa perversidad en esos enfoques", planteó.

Durante su intervención, la periodista cubana intentó desacreditar el sistema capitalista e ilustrar cómo supuestamente familias de clase media sufren sus consecuencias y aseguró que conoce a algunos que viven en la segunda economía "de nuestro país" que no se pueden permitir ciertas cosas (un error en el discurso que no rectificó), por tanto no se sabe si se refiere a Estados Unidos o China, las naciones con mayor PIB del mundo, según la página Datos Mundial.

"Esas familias no pueden darse el lujo de tener un split en su casa porque no tienen cómo pagar la electricidad porque no hay niveles de subsidio, o no pueden darse el lujo de tener muchos hijos porque cada consulta de seguimiento pediátrico les cuesta más de 50 USD", explicó.

Sin embargo, esta intervención de la directora del periódico Granma puede ser desestimada si se hace un repaso a las noticias de las últimas semanas, ya que el gobierno de Estados Unidos anunció en noviembre un desembolso de 4,500 millones de dólares para ayudar a las familias pobres a pagar el coste de los servicios eléctricos ante la llegada del invierno.

“Las facturas de calefacción son el gasto más elevado que tienen que afrontar los hogares de bajos recursos”, señaló un funcionario, según un artículo del periódico Semana.

Asimismo, la diputada cubana defendió el nivel de tranquilidad ciudadana que existe en Cuba y la calificó como un "logro de la revolución", pero se olvidó de mencionar que no hay datos oficiales sobre la criminalidad en el país, aunque reportes independientes aseveran el incremento de hechos delictivos como asesinatos, robos, asaltos y otros; producto de la escasez y la crisis general que viven los cubanos.

Durante la sesión parlamentaria, que comenzó el pasado lunes, los diputados cubanos han sido informados de diferentes asuntos relacionados con la economía, la política y la vida general del país, y aunque el tono triunfalista es similar al de otros encuentros, se han hecho duras críticas a la gestión del gobierno.