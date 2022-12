Denuncian desaparición de joven cubana en Güines

Familiares de la joven cubana Lenna Batista, residente en Güines, Mayabeque, denunciaron en las redes sociales su desaparición.

Lenna, de 26 años, está desaparecida desde el pasado 1 de diciembre, cuando salió de su casa rumbo a La Habana y no se le ha vuelto a ver ni se sabe nada de ella.

Su amiga Yoanna Caraballo Reyes compartió su foto en el muro de Facebook del grupo Revolico Habana (Vende), junto con el número de teléfono 51478018 para todo aquel que pueda brindar alguna información.

"Salió desde el 1 de diciembre de su casa rumbo a La Habana y mira la fecha y no se sabe nada de ella, no hay señales por ningún lado. Por favor, les pido que compartan lo más que pueda. Si alguien la ve, le haga saber que su familia, amigos, vecinos, todos estamos muy preocupados", suplicó.

Captura de Facebook / Revolico Habana (Vende) / Yoanna Caraballo Reyes

La revista feminista cubana Alas Tensas difundió la desaparición de Lenna en sus redes.

Según la publicación, la última vez que se la vieron llevaba un pantalón de mezclilla, una blusa, un bolso grande y unas sandalias.

Captura de Facebook / Alas Tensas - Revista Feminista Cubana

Con frecuencia las personas en Cuba acuden a las redes sociales para reportar la desaparición de sus familiares y amigos.

Esta semana la madre de la joven Yeniset Rojas, desaparecida hace nueve meses, envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel en el le exige que busquen a su hija.

"En mi país hay desaparecidos que han encontrado, pero la mía no aparece. Hoy, aunque sea de día, te secuestran, no hay seguridad alguna. Díaz-Canel, ven tú mismo, no mandes a nadie a resolver el problema", demandó en Facebook Iraina Pérez Valdés.

Iraina difundió un emotivo mensaje para mantener visibilidad sobre el caso de su hija con la esperanza de que aparezca.

"Hago preguntas y no recibo respuestas, molestan cuando las hago, pero voy a hacer todas las preguntas del mundo y merezco ser tratada bien, o es que no ven mi dolor. ¿Dónde está Yeni, búsquenla, porque desde el 18 de marzo, hice la denuncia de su desaparición y al otro día tuve que volver a hacerla de nuevo, porque según ellos podía aparecer por la noche", precisó.