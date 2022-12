Niegan asilo político a trabajador del Aeropuerto de La Habana que llegó a EE.UU. como polizón

Yuniel Castillo Rodríguez, el trabajador del Aeropuerto de La Habana que llegó a EE.UU. como polizón en un avión de JetBlue, sentado como un pasajero más, dio a conocer que las autoridades le negaron el asilo político y teme que lo deporten a Cuba.

“Las autoridades lo que me han informado es que se negó el asilo en la última corte que yo tuve. Ellos consideran que no existían pruebas suficientes para otorgarme un asilo político en EE.UU.”, explicó Castillo Rodríguez en declaraciones al periodista de Univision, Mario Vallejo, quien destapó su caso hace varias semanas.

Castillo Rodríguez denunció que a su esposa la detuvieron en Cuba el pasado 11 de diciembre.

“A mi esposa se la llevaron detenida para hacerle unas preguntas. Hicieron un registro en la casa, se llevaron computadora, teléfono. Supuestamente buscando información. Hasta hoy yo no sé nada de ella no sé nada de ella. No tiene internet, marco y no me responden, desconozco dónde puede estar”, lamentó Yuniel Castillo, quien precisó que ellos tienen dos niños, uno de ellos lactante.

La información del arresto de la esposa de Castillo Rodríguez fue confirmada, además, por un familiar de la mujer en un mensaje enviado a CiberCuba.

En su diálogo con Mario Vallejo, Yuniel Castillo Rodríguez criticó que una filtración en la página web de ICE, ocurrida el 28 de noviembre, divulgó información confidencial de más de medio centenar de cubanos, incluido él. Entre los datos filtrados figura lo que dijeron en la entrevista de miedo creíble.

Castillo Rodríguez asegura que tras la reciente filtración de datos de los casi 60 cubanos que se encuentran detenidos en el Centro de Detención para Inmigrantes de Pompano Beach, en el condado de Broward, ha crecido entre ellos la preocupación sobre posibles represalias en caso de ser deportados a la isla.

Sobre las circunstancias en que escapó de Cuba, Yuniel Castillo explicó que para él fue relativamente fácil, dado que trabajar en el aeropuerto le daba acceso hasta la puerta misma del avión. Una vez que arribó al aeropuerto de Fort Lauderdale, se entregó a las autoridades migratorias y pidió asilo político.

“Si yo viro para Cuba me pueden echar más de 25 años de prisión por haber desertado, por haber venido escondido en un avión. Yo tengo un niño pequeño y tengo la incertidumbre de lo que pueda pasarme. Todos los que estamos aquí tenemos ese temor”, había dicho el cubano en otra entrevista hace algunas semanas.

El caso de Yuniel Castillo trae a la mente el de Yunier García Duarte, un trabajador del Aeropuerto de La Habana que en agosto de 2019 arribó al Aeropuerto Internacional de Miami escondido en el compartimiento de equipajes de un avión Swift Air. Tras un proceso que superó poco más de un mes, el joven cubano consiguió salir en libertad después de que un juez de inmigración le concediera el asilo político.

Yuniel Castillo no ha corrido con la misma suerte que este otro caso precedente, como tampoco está clara ahora mismo el futuro migratorio que correrá el piloto cubano Rubén Martínez Machado, de 29 años, quien permanece recluido en un centro de detención desde que el 21 de octubre arribara a Florida, procedente de Cuba, pilotando una avioneta rusa modelo Antonov AN-2, propiedad del régimen cubano.

El lunes 7 de noviembre el juez encargado del caso negó la fianza a Martínez Machado. El caso está siendo evaluado en corte.

A inicios de esta misma semana, otro cubano que trabajaba en el Aeropuerto Internacional "Antonio Maceo", de Santiago de Cuba, también viajó como polizón a EE.UU. en un vuelo chárter de la compañía Swift Air.